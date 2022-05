Das Ragnarök, das Ende der Welt in der nordischen Mythologie ist die vermutlich Heavy Metal tauglichste Erzählung der Menschheitsgeschichte.

CORVUS CORAX und KREATOR-Gitarrist SAMI YLI-SIRNIÖ haben dieses Weltuntergangsszenario für ihr gemeinsames „New Mediaval Metal“-Projekt ERA METALLUM eindrucksvoll neu vertont. Krachende Gitarrenriffs und schwindelerregende Doublebass-Gewitter vereinen sich mit hypnotischen Dudelsackmelodien.

Die perfekte Stimme der Apokalypse liefert SABINA CLASSEN, ihres Zeichens seit 1981 Frontfrau der deutschen Thrash-Metal Legende HOLY MOSES und eine der ersten Frauen an der Spitze einer extremen Metalband überhaupt.

Ihre brutalen Growls und markerschütternden Screams lassen den Hörer das „Ragnarök“ livehaftig miterleben.

Lyric Video Link: https://youtu.be/Ae5D_Wak9JI



CORVUS CORAX ERA METALLUM – Ragnarök feat. Sabina Classen erscheint am 06.05.2022 als Digital Single auf allen Streaming- und Downloadportalen.

Das dazugehörige Lyric Video feiert am gleichen Tag Premiere auf dem YouTube-Kanal von CORVUS CORAX. Die Single ist der Auftakt einer ganzen Reihe spannender Kollaborationen mit wegweisenden Genregrößen.



Das Album „Corvus Corax Era Metallum“ erscheint am 24.6.2022 als Ltd. Edition Doppel-CD und Digital Album. Die Vinylversion ist ab dem 21.09.2022 im Handel erhältlich.