CROSSPLANE Make Beer Not War

CROSSPLANE veröffentlichen zweite Single – „Make Beer Not War“.

Manchmal wird eine geplante Veröffentlichung von der Realität eingeholt und ein bereits geschriebener Song bekommt einen unerwartet aktuellen Bezug. „Make Beer Not War“ ist genau solch ein Song.



Die Band trifft mit Ihrer Message zum Song den Nagel auf den Kopf:



„Als der Song ‚Make Beer Not War‘ entstand war uns nicht bewusst , wie einmal mehr der Krieg auf dieser Welt seine hässliche Seite zeigen würde. Und nun ist die Situation aktueller denn je. Wir würden uns wünschen, dass es nicht so ist. Aber wir dürfen auch nie aufhören zu zeigen, dass wir gegen Gewalt und Krieg sind!“



– „We’re on the same star, make beer not war” –

OFFICIAL VIDEO „Make Beer Not War„

Gleichzeitig wird mit der Veröffentlichung von „Make Beer Not War“ auch der Inhalt der streng limitierten Sammlerbox bekannt gegeben: in der Black Steel Box werden sich neben dem Album auch ein Schlüsselanhänger, ein exklusiver Make-Beer-Not-War- Flaschenöffner sowie eine handsignierte Autogrammkarte befinden. Mehr dazu auf www.epr.rocks.