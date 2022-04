KneipenTerroristen präsentieren ihr Zweite Single

Moin aus Hamburg um diese unschönen Zeiten wenigstens ein wenig zu erhellen versuchen wir immer mal wieder Euch den Alltag mit neuen Videos zu versüßen, hier ein Link zum brandneuen KneipenTerroristen Video :



KneipenTerroristen – Ring um die Eier ( Akustik Version ) Offizielles Video



Hier der Link zum Video :



https://youtu.be/_m-WlDQHGgo





News aus Hamburg und dies ist kein April Scherz ! Heute erscheint mit „Ring um die Eier“ die zweite Vorabsingle aus dem neuen KneipenTerroristen Album „Hart – Zart – Unverzerrt“ als Onlinesingle und Video.

Die neue KneipenTerroristen Party Hymne sorgt sofort für gute Laune und wie nicht anders zu erwarten kriegt man diesen Ohrwurm nicht wieder aus dem Kopf.

Gerade in diesen harten und verrückten Zeiten ist es um so wichtiger seinen Humor nicht zu verlieren, also lasst uns gemeinsam mit den KneipenTerroristen das Leben feiern !



Nicht unterkriegen lassen !!!





Das KneipenTerroristen Unplugged Album „Hart – Zart – Unverzerrt“ erscheint am 17.06.2022 als CD, limitierte Digipak CD + Bonus Track und als streng limitierte und nummerierte LP auf verschiedenen Vinyl Farben.