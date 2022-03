Corvus Corax spielen Solidaritätskonzerte für die Flüchtlinge aus der Ukraine.

Wir bitten alle Gäste am Eingang um eine Spende für die Flüchtlingshilfe. Die evangelische Gemeinde in Alt Lübars hat uns vor einem Jahr geholfen indem wir aus der Kirche Konzerte streamen konnten. Alle Spenden gehen an die Kirchengemeinde: https://noomi-evangelisch.de/ Pastorin Frau Sauerbrey. Die Kirchengemeinde EKBO kümmert sich um die Unterbringung von Flüchtlingen und um die Erstversorgung. Euer Geld ist da in guten Händen. Wir bedanken uns jetzt schon bei allen Besuchern für die Unterstützung.