SANKT VELTEN veröffentlicht erstes offizielles Video mit komplettem Lineup

SANKT VELTEN ist das musikalische Alter Ego von Arnd, Gitarrist und Urgestein der Oldschool-Thrasher DARKNESS aus Essen. Mit „God’s for Sale“ stellt SANKT VELTEN am 18.02.2022 im ersten offiziellen Video das komplette Lineup vor. Der Song „God’s for Sale“ stammt vom Debutalbum „The discreet Charm of Evil“. SANKT VELTEN hat aus der Not der Pandemie eine Tugend gemacht. Die erzwungene Auszeit wurde genutzt, um ein gut eingespieltes, stabiles Lineup zu schmieden, mit dem nun das subtile Böse in die Welt gebracht wird.

Das Video zu „God’s for Sale“ ist ein erstes Lebenszeichen als Band und zeigt, dass SANKT VELTEN mehr als ein kurzweiliges Projekt ist.

Hier gehts zum Video: https://www.youtube.com/watch?v=T0ZAY1SvO6I