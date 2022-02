RÜCKGEWINNUNG DER METAL-POWER: SAVATAGES ’87er Album zurück auf Vinyl!

„Hall Of The Mountain King“ aus dem Jahr 1987 markiert den Beginn der erfolgreichen Zusammenarbeit mit dem Produzenten Paul O’Neill. Das Album gilt als Wendepunkt in der musikalischen Identität der Band und zeigt den Beginn ihrer progressiven Tendenzen, während sie neue Ausdrucksformen in ihrer Musik erforschen und eine Brücke zwischen den „alten“ und den „neuen“ SAVATAGE bauen.

Nach den neu aufgelegten LPs „Sirens“, „The Dungeons Are Calling“, „Power Of The Night“ und „Fight For The Rock“ wird die Vinyl-Neuauflagenserie mit der heutigen Veröffentlichung des hochgelobten vierten Longplayers „Hall Of The Mountain King“ fortgesetzt.

„‚Hall Of The Mountain King‘ war eine ganz besondere Platte für uns“, erinnert sich Jon Oliva. „Das ist das Album, mit dem unsere Beziehung zu Paul O’Neill begann. Wir wussten damals nicht, wie sehr das unser aller Leben verändern würde. Ich glaube, er war auf der Suche nach einer Band, die wirklich an die Grenzen gehen und etwas anderes machen konnte, und ich glaube, da passten wir ins Bild. Paul sagte uns, dass er etwas in uns sah und dachte, dass wir die erste Progressive-Metal-Band sein könnten. Das Mountain King-Album war der entscheidende Moment in unserer Band-Karriere und eine Zeit, an die ich mich gerne erinnere. Es war eine sehr glückliche Zeit für uns alle, die ich nie vergessen werde.“

Mit erweitertem Artwork, ausführlichen Liner-Notes und für Vinyl gemastert, erscheint die Neuauflage als 180g LP-Reissue-Edition auf schwarzem Vinyl im hochwertigen Gatefold sowie als streng limitierte 12″ Sammler-Edition auf goldfarbenem Vinyl mit exklusiver 7″ Vinyl-Single, auf der die Songs „This Is Where You Should Be“ (Seite A) und eine 1987er Live-Version von „Hall Of The Mountain King“ (Seite B) zu hören sind.

Ein echtes Juwel in jeder Plattensammlung.

Fans und Sammler können sich auf weitere SAVATAGE LP-Reissues in diesem Jahr freuen. Ende April/Anfang Mai erscheinen mit „Gutter Ballet“ und „Streets“ gleich zwei weitere musikalische Meilensteine der Band auf feinstem Vinyl.

Weitere Informationen unter: https://www.ear-music.net/savatage-vinylreissues/