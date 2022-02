Viva con Agua/EMP: Starke Aktion als Beitrag zum „Jingle Wells“-Spendenmarathon

Langjährige Partnerschaften, die sich zu Freundschaften entwickeln, sind nicht nur sehr wertvoll, sondern vor allem in schwierigen Zeiten von besonderer Bedeutung. EMP Exclusive Merchandise Products pflegt viele solcher Partnerschaften seit Jahren mit großer Hingabe. Dazu gehört auch die Zusammenarbeit mit der 2006 gegründeten und selbsternannten ALL-Profit-Organisation Viva con Agua de Sankt Pauli e.V., die sich weltweit für den sicheren Zugang zu sauberem Trinkwasser einsetzt, getreu der Vision: “Wasser für alle – alle für Wasser”.

Bereits seit Jahren haben Fans bei EMP die Möglichkeit, Viva con Agua durch den Kauf nachhaltiger Kleidung, verziert mit dem bekannten Viva con Agua-Logo in Form eines Wassertropfens, aus dem EMP-Sortiment zu unterstützen. Die meisten der EMP-Fans kennen den Verein vor allem durch seine regelmäßige Präsenz auf Festivals und Konzerten, wo Ehrenamtliche mit bunt bemalten Tonnen unterwegs sind, um Pfandbecherspenden zu sammeln – nicht selten mit der direkten Unterstützung durch die Künstler*innen auf der Bühne. Das ist aktuell natürlich nicht möglich. Doch Viva con Agua ist mittlerweile mehr als nur der gemeinnützige Verein: Aus dem Engagement der bunten und vielseitigen Viva con Agua-Familie ist längst eine Vielzahl internationaler Organisationen und Social Businesses erwachsen, die unaufhaltsam ihren wertvollen Beitrag für weniger Durst und mehr Fairness in unserer Welt leisten.

So lud Viva con Agua kurz vor Weihnachten zum Spendenmarathon “Jingle Wells” über Twitch, die eigene Website, LinkedIn sowie weitere soziale Plattformen und Channels ein. Der Zuspruch war groß – und EMP war selbstverständlich auch dabei. Der beinahe 5,5-stündige Stream lockte allein bei Twitch über eine halbe Million Zuschauer*innen auf die Plattform. Neben dem guten Zweck selbst legten sich dabei auch prominente Unterstützer*innen wie Lena Meyer Landrut, Trymacs, Stefanie Giesinger, Rezo oder Luisa Neubauer ins Zeug und boten gemeinsam mit Viva con Agua einen spannenden Mix aus Informationen und Unterhaltung.

Zusammen mit Social-Media-Star Ana Kola, YouTuber Varion und Die-Ärzte-Drummer Bela B. (u.a. auch Gründungsmitglied der Viva con Agua Stiftung) hatte sich EMP eine besondere Aktion ausgedacht: Die drei entwarfen live in der Show vom Spendenzweck inspirierte Kunstwerke auf Leinwand, die direkt im Anschluss und für einen limitierten Zeitraum als nachhaltige Print-on-Demand-T-Shirts bei EMP angeboten wurden. Je verkauftem Shirt ging eine Spende in Höhe von 5 Euro an Viva con Agua. Die Leinwände wurden zudem später im Rahmen einer von EMP präsentierten Auktion versteigert.

Schließlich konnte EMP so insgesamt über 26.000 Euro zum Spendentopf beitragen, der am Ende des ebenso unterhaltsamen wie erfolgreichen Abends auf insgesamt 218.446,23 Euro angewachsen war.

EMP freut sich über Resonanz wie Ergebnis der vorweihnachtlichen Aktion und gratuliert Viva con Agua zum gelungenen Spendenmarathon.

Viva con Agua bei EMP:

https://www.emp.de/markenkleidung/viva-con-agua/

Viva con Agua unterstützen und Fördermitglied werden:

https://www.vivaconagua.org/mitgliedschaft/