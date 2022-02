CROSSPLANE veröffentlichen Artwork und Trackliste ihres vierten Albums „FASTLANE“

CROSSPLANE, die Höllenhunde aus dem Ruhrpott, veröffentlichen das Cover Artwork und die Trackliste vom neuen Album „Fastlane“, das am 22. April 2022 das Licht der Metal-Welt erblicken wird. Elf brandneue Songs, roh und ungehemmt, Das Cover wurde Axel Hermann erstellt, der schon mit Bands wie In Flames, Edguy oder Moonspell zusammen gearbeitet hat.

Gleich nach dem Release wird das Album im Rahmen einer großen Tour mit J.B.O. ausgiebig vorgestellt.

CROSSPLANE wurden 2009 gegründet. Seitdem haben sie sich den Ruf einer sehr coolen Live Band erworben, was sie u.a. auch in Wacken zeigen durften. FASTLANE wird das vierte Full-Length-Album der selbsternannten Höllenhunde werden, die Rock’n’Roll wie kaum eine andere Band im Blut haben!

Tracklist:

01 – Can’t Get You Out Of My Head

02 – Make Beer Not War

03 – All Hell Is Breaking Loose

04 – Rock Out

05 – Fastlane

06 – Rock’n’Roll Will Never Die

07 – Search And Destroy

08 – Fields Of Bone

09 – Epidemic

10 – Life Is A Monster

11 – Black Is My Blue Sky

Tourdates:

21.04.2022 Osnabrück, Rosenhof

22-04.2022 Bad Hersfeld, Stadthalle

23.04.2022 Lux-Alzette, Rockhal

29.04.2022 Leipzig, Hellraiser

30.04.2022 Berlin, Huxleys

06.05.2022 Hamburg, Markthalle

07.05.2022 Dresden, Reithalle

13.05.2022 Würzburg, Posthalle

14.05.2022 Stuttgart, LKA

20.05.2022 Oberhausen, Turbinenhalle

21.05.2022 Bremen, Schlachthof

27.05.2022 München, Backstage

28.05.2022 AT-Wien, Arena