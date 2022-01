Es ist „KEINACHTEN und HAPPY NOLIDAY“ in Deutschland mit Feline and Strange

Schon wieder.

Eigentlich sollte ja 2021 ein neuer Text her für die Neuveröffentlichung des

(im Dezember 2020 geschriebenen und in Rekordzeit in Eigenregie veröffentlichten)

bissigen Weihnachten-mit-Corona-Songs KEINACHTEN…

…aber das Problem dabei ist: Es hat sich rein gar nichts verändert. Findet zumindest Feline Lang, Kopf und Stimme der Berliner Dark Cabaret-Chaoten „Feline and Strange“:

„Immer noch dümpelt Deutschland auf der Corona-Klippe rum Richtung Lockdown-Abgrund. Immer noch findet ungebremster Online-Konsumrausch statt, jeglicher Güterknappheit zum Trotz. Immer noch ist die Pflege der unattraktivste Beruf hierzulande, aus vielen Gründen.“

Und immer noch ist das einzig Gute an Corona, daß wir von zwangsweisen Musikschul-Kirchen-Vorspielen verschont bleiben. Deshalb bleibt der Song (fast), wie er ist – ein bösartiges Kinderkonzert mit Flöten, Chor und Cembalo, bissigen Wortspielen und gefühlvollem Ausklang.

Nur daß in der 2021er Fassung die Konsum-Maschine hörbar zu entgleisen beginnt. Und Feline ebenso hörbar sauer geworden ist.

Besinnlichkeit pur!

Safe-it Link KEINACHTEN/NOLIDAY“

https://save-it.cc/foxy-records/keinachten

KEINACHTEN/NOLIDAYS ist Teil von Felines „Corona“-Album – den Titelsong, „Kunst fordert Opfer“, veröffentlichte sie wenige Wochen nach dem ersten Lockdown – und dem gleichzeitigen Release des vorigen Opus Magnum der Band, dem gefeierten Konzeptalbum „Trigger Warning“, das von Presse und Publikum zum „Soundtrack der Pandemie“ ausgerufen wurde.

Das Album „Kunst fordert Opfer“ ist derzeit nur für Fans und Förderer als Artbook mit Soundtrack auf der Patreon-Crowdfundingplattform der Band erhältlich und erscheint öffentlich im 2. Quartal 2022.

Mehr zum Album: https://www.felineandstrange.com/kunst-fordert-opfer-album-2021/