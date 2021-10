Conception veröffentlichen neue Version von “Roll The Fire”

Die norwegischen Hardrocker Conception veröffentlichen am 8. Oktober die brandneue Single “Roll The Fire 2.0”. Es handelt sich um eine neu aufgenommene Version des Klassikers von ihrem 1993 veröffentlichten Album “Parallel Minds”, die das erste neu aufgenommene Stück aus dem Repertoir der Band ist. Es ist das aktuellste Release im Rahmen einer Reihe neuer Live- und Studioaufnahmen sowie weiteren unveröffentlichten Materials und Teil der aktuellen Crowdfunding-Kampagne der Band.

Gitarrist Tore Østby kommentiert: “Als wir ‘Roll The Fire’ 1993 geschrieben haben, hat uns der Song einen enormen Kick gegeben, und es ist bis heute einer unserer bekanntesten. Es war unglaublich aufregend, diesen Song so weiterzuentwickeln, dass er zu Conception im Jahr 2021 passt, und wir sind mehr als zufrieden damit, wie diese brandneue Version geworden ist. Nicht nur wegen der neuen Elemente, sondern auch wegen des generell deutlich härteren und roheren Approaches. Wir sind super stolz auf dieses Ergebnis!”

Die Entscheidung, all diese Aufnahmen und das neue Material selbst zu veröffentlichen, ermöglicht es Conception, ebendies sehr fannah zu gestalten; die Crowdfunding-Kampagne zielt auf die Produktion einer Expanded-Version ihres erfolgreichen 2020er-Albums “State of Deception” ab. Deren Release ist für Anfang 2022 geplant, jedoch abhängig von der Crowdfunding-Kampagne. Neben den Neuaufnahmen inklusive des Original-Albums sowohl auf CD als auch auf Vinyl wird das Deluxe-Boxset auch Instrumental-Tracks, Poster, eine ausführliche Band-History mit bisher unveröffentlichten Fotos und Zugang zu exklusiven Gewinnspielen enthalten. Auch eine Standard-CD-Version des Boxsets können sich Fans auf der Crowdfunding-Page der Band sichern.

Hier geht es direkt zur Crowdfunding-Kampagne: https://conception.bandzoogle.com/home

Das neue Video gibt es hier zu sehen:

2022 werden Conception des Weiteren endlich ihre wegen der Corona-Pandemie verschobene Headlinertour spielen. Dieser wurden einige neue Daten hinzugefügt, darunter auch das Antwerp’s Thunder Metal Fest am 27. März.

Conception 2022

19. März – GJØVIK, Norwegen; Friscena

27. März – ANTWERPEN, Belgien; Thunder Music Festival

7. April – BARCELONA, Spanien; Salamandra

8. April – MADRID, Spanien; Shoko

9. April – LISSABON, Portugal; Lisboa Ao Vivo

14. April – AMSTERDAM, Niederlande; Melkweg OZ

15. April – ESCH-SUR-ALZETTE, Luxemburg; Rockhal

16. April – PARIS, Frankreich; La Maroquinerie

17. April – ZÜRICH, Schweiz; Plaza

23. April – STOCKHOLM, Schweden; Fryshuset

29. April – OSLO, Norwegen; Rockefeller

3./4. Juni – ATLANTA, USA, Progpower XXL Festival

Das Album „State Of Deception Deluxe Edition“

inkl. Video zum Tracklist-Reveal: