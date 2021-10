CRYPTEX veröffentlichen neues Lyric-Video ++ Limited LP erscheint morgen

Cryptex feiern Wiederveröffentlichung des lange vergriffenen

“Good Morning, How Did You Live?”

als audiophiles Vinyl-Doppelalbum in limitierter Auflage

Single “Dance Of The Strange Folk” + Video jetzt draußen

Direkt aus der Liga der außergewöhnlichen Progger haben Cryptex nun die Single “Dance Of The Strange Folk” mitsamt eines aufwändigen, Steampunk-inspirierten Videos vorgelegt, das sich nahtlos in die vaudevillianische Cabaret-Ästhetik des Vorgängervideos zu “The Big Easy” einfügt. Der zehn Jahre alte Text zu “Dance Of The Strange Folk” liest sich in den heutigen Zeiten fast unheimlich hellsichtig und schafft es gleichzeitig, die Essenz der unermüdlichen Cryptex perfekt einzufangen:

You see all the mates are adding on our plan

cause we’re going to have overt conventions soon

And the nasty crowd of pettifogging jerks

recognise that young ambition really works

Die Videosingle ist Cryptex’ Art, den Höhepunkt auf ihrem Weg zur Wiederveröffentlichung ihres bahnbrechenden Indie-Debüts “Good Morning, How Did You Live?” gebührend zu feiern. Als das Album 2011 das erste Mal an die Ohren der Welt drang, wurde es von internationalen Kritikern für seinen innovativen, kaum kategorisierbaren Progrock-Sound gelobt, dem man gleichsam das Folkherz wie die Metalkante anhörte. Aller Laudatio zum Trotz hätte niemand ahnen können, wie viel Wertschätzung dem Debüt der Band auch ein ganzes Jahrzehnt später noch entgegengebracht würde. Voll angestauter Kreativität und ungebrochenen Tatendrangs meldeten sich Cryptex im Frühling dieses Jahres auf Bandcamp mit einer ganz besonderen Idee zu Wort. Eine aufwendige Wiederveröffentlichung des Albums sollte dessen 10-jähriges Jubiläum markieren – mit viel Herzblut der Band und getragen von denjenigen, für die Masterminds Simon Moskon und André Jean Henri Mertens alles geben: den Fans. “IHR SEID CRYPTEX” rief die Band aus – und die Community gab lautstark Antwort. Bevor der Sommer überhaupt begonnen hatte, war das Ziel von 100 Unterstützer:innen bereits übertroffen, deren Namen nun im Artwork verewigt sind. Die Jubiläumsausgabe zum zehnjährigen Erscheinen von “Good Morning, How Did You Live?” kommt am 8. Oktober 2021 auf farbigem 180g-Vinyl als Doppelscheibe, sodass sich die komplett remasterten Songs inklusive eines geheimen achtminütigen Bonustracks bis ins kleinste Detail entfalten können. Streng limitiert auf 500 Exemplare weltweit liegen jeder nummerierten und handsignierten LP ein Poster und ein kunstvolles Lyricsheet im Gatefold mit dem ikonischen Gemälde bei.

Vorbestellungen für dieses einmalige Kunstwerk bleiben bis zum Release über Cryptex’s Bandcamp oder als EMP-Exklusivartikel mit je 250 Einheiten geöffnet.

Sichere dir das Album jetzt: https://orcd.co/cryptex-goodmorning

Hier geht’s zum Albumtrailer: https://www.youtube.com/watch?v=O_GPTdwlKv4