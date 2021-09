DAILY INSANITY und RISE OF KRONOS kündigen „Christmas Slaughter 2021“ an!

Die Berliner Heavy Thrasher DAILY INSANITY verkünden stolz, dass sie sich mit den Death Thrashern RISE OF KRONOS für eine kurze Reihe von Co-Headline-Shows in Deutschland zusammentun werden! Dieses Paket verspricht nichts als Abende voller Headbanging und führt die beiden Bands nach Berlin, Hamburg und Kiel.

DAILY INSANITY’s Gene dazu:

“Wir freuen uns darauf, mit unserer „Chronicles Of War Tour“ endlich an den Start zu gehen und im Dezember drei deutsche Städte niederzuprügeln! Fans können sich auf Old School Metal vom Feinsten freuen. Wir werden Songs von unserem neuen Album „Chronicles Of War“ sowie Songs von unserer „Conspiracy“-EP präsentieren und planen auch etwas ganz Besonderes, um diese Shows noch einzigartiger zu machen. Stay tuned and prepare for war!”

RISE OF KRONOS’ Tom fügt hinzu:

“Wir freuen uns sehr darauf, uns mit unseren Thrash-Brüdern DAILY INSANITY zusammenzutun, um das pure Gemetzel in die Städte zu bringen! Auf Tour zu sein, ist das, was wir uns nach der langen Konzert Pause am meisten wünschen. Wir werden Songs unserer letzten drei Alben sowie unser kommendes Album mit dem Titel Council of Prediction, das im Januar 2022 erscheinen wird, präsentieren. Außerdem haben wir eine brandneue Live-Show für euch vorbereitet! Lasst uns eine tolle Zeit in Berlin, Hamburg und Kiel verbringen!”

Lasst euch diese Shows nicht entgehen und sichert euch jetzt euer Ticket!

FKP Scorpio presents:

DAILY INSANITY + RISE OF KRONOS

28.12.2021 DE – Berlin, Slaughterhouse

29.12.2021 DE – Hamburg, Astra Stube

30.12.2021 DE – Kiel, Die Pumpe

Mehr Informationen und Tickets unter www.dailyinsanity.de