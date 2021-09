The Mighty One zerlegen The Rickshaw Theatre

The Mighty One sind mit einem Bang zurück! Zum Ende einer kulturellen Megadürre, die sich insbesondere im Live-Sektor qualvoll hinzieht, hat das kanadische Kraftpaket endlich wieder eine Bühne bestiegen. Von der Darbietung ihres massiv schweren und mit einer Handvoll Metal garnierten Rocks für ein gemischtes Mariachi/Metal-Publikum im Rahmen eines durch Vancouvers ikonisches The Rickshaw Theater veranstalteten Virtual Live Events brachte die Band eine wahnsinnig kraftvolle Live-Aufnahme von “My Garden”, einem wahren Headbanger vom noch frischen Album “Torch Of Rock And Roll”, heim.



Leadgitarrist Dave Padden (Ex-Annihilator) selbst hat sich des sorgfältigen Mixens und Masterns angenommen, um die knackige Klangsignatur der kulturell historischen Spielstätte zu bewahren.

Viel Spaß mit diesem Botschafter all der mega guten Dinge, die nach und nach zurückkehren!