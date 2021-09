OSYRON veröffentlichen Video zu “Razor’s Wind”

Während ihr kürzlich in einer Deluxe-Edition wiederveröffentlichtes Album “Kingsbane” weiterhin auf Platz 2 der kanadischen nationalen Loud Charts steht, veröffentlichen Osyron am Dienstag, 24. August, das Musikvideo zum Track „Razor’s Wind“. Besonders stolz ist die Band darauf, dass Gitarrist Krzysztof Stalmach dafür die Regie beim Dreh und den Schnitt übernommen hat:

„Dieser Song war ursprünglich ein Folk-Metal-Opus. Er erzählt die Geschichte, wie der zurückhaltende Held der ‘Kingsbane’-Geschichte endlich dem Ruf nach Abenteuer folgte; seine sicheren Ufer verließ und ins Unbekannte reiste. Das Lied sinniert über all seine kommenden Kämpfe; von innen und außen. Da die Kulisse, die das Original malte, dieses Seefahrer-Epos war, ließ es sich (zusammen mit den wunderschönen keltisch inspirierten Melodien) so gut in diese shantyartige Nacherzählung des Originalsongs übersetzen.“

Das Video „Razor’s Wind“ gibt es ab sofort hier!

https://youtu.be/9_hnsepBW9Q