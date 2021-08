RON MAIDEN veröffentlichen neue Digital-Single „Stratego“ vom kommenden Album „Senjutsu“

„Stratego“ ist der zweite Track von Maiden’s lang erwartetem 17. Studioalbum „Senjutsu“, welches am 3. September weltweit veröffentlicht wird. Es handelt sich dabei um einen von zwei Songs auf dem 10 Tracks und 82 Minuten langen Album, die von Gitarrist Janick Gers und Gründungsmitglied/Bassist Steve Harris geschrieben wurden. Aufgenommen wurde der Track bereits 2019 in den Guillaume Tell Studios; produziert wurde er von Kevin „Caveman“ Shirley und co-produziert von Steve Harris. „Stratego“ kann ab sofort überall gestreamed werden.

Parlophone Records kündigt stolz die Veröffentlichung von IRON MAIDENs 17. Studioalbum “Senjutsu” am 3. September an, ihrem ersten seit 6 Jahren. Aufgenommen wurde es in Paris mit dem langjährigen Produzenten Kevin Shirley und mit produziert von Steve Harris.

Dem voraus ging am Donnerstag, 15. Juli, das bereits vielfach gefeierte animierte Video zur ersten Single “The Writing On The Wall”, produziert von BlinkInk auf Basis eines Konzepts von Bruce Dickinson mit zwei ehemaligen Pixar-Führungskräften. Dieses schließt sich an eine einmonatige Teaserkampagne und weltweite ‘Schatzsuche’ nach Hinweisen zu Titel und Konzept des Tracks an.

Für “Senjutsu” – frei übersetzt ‘Taktik und Strategie’ – hat die Band wieder einmal die Dienste von Mark Wilkinson in Anspruch genommen, um das spektakuläre Cover-Artwork mit Samurai-Thema auf Basis einer Idee von Steve Harris zu gestalten. Mit einer Spielzeit von knapp unter 82 Minuten wird “Senjutsu”, wie die Vorgängerscheibe “The Book Of Souls”, ein Doppel-CD-/Dreifach-Vinyl-Album.

Steve sagt: “Wir entschieden uns, wieder im Guillaume Tell Studio in Frankreich aufzunehmen, weil dieser Ort einfach einen so entspannten Vibe hat. Das Setup dort entspricht perfekt unseren Bedürfnissen; das Gebäude war früher einmal ein Kino und hat eine sehr hohe Decke, was einen fantastischen akustischen Sound ergibt. Wir haben dieses Album auf die gleiche Weise wie “The Book Of Souls” aufgenommen, nämlich so, dass wir einen Song schreiben, üben und direkt gemeinsam aufnehmen, während wir alles noch frisch im Gedächtnis haben. Auf diesem Album gibt es einige sehr komplexe Songs, die uns eine Menge harte Arbeit abverlangt haben, um ihren Sound so hinzubekommen, wie wir ihn wollten, sodass der Prozess bisweilen eine ziemliche Herausforderung war, aber Kevin ist sehr gut darin, die Essenz der Band einzufangen und ich denke, es war die Mühe wert! Ich bin sehr stolz auf das Ergebnis und kann es nicht erwarten, dass die Fans es hören.”

Leadsänger Bruce Dickinson führt weiter aus: “Wir sind alle richtig aufgekratzt wegen dieses Albums. Wir haben es Anfang 2019 während einer Pause der Legacy-Tournee aufgenommen, um möglichst viel touren zu können und trotzdem einen langen Vorlauf zum Release zu haben, um ein gutes Artwork und etwas Besonderes als Video vorzubereiten. Natürlich hat die Pandemie die Dinge noch weiter verzögert – so viel zu Plänen im Voraus, oder sollte man eher ‘Strategien’ sagen!? Die Songs sind sehr vielfältig, und einige von ihnen recht lang. Außerdem gibt es ein oder zwei Songs, die von unserem normalen Stil ziemlich abweichen, und ich glaube die Maiden-Fans werden überrascht sein – positiv, wie ich hoffe!”



Die vollständige Tracklist lautet:

1. Senjutsu (8:20) – Smith/Harris

2. Stratego (4:59) – Gers/Harris

3. The Writing On The Wall (6:13) – Smith/Dickinson

4. Lost In A Lost World (9:31) – Harris

5. Days Of Future Past (4:03) – Smith/Dickinson

6. The Time Machine (7:09) – Gers/Harris

7. Darkest Hour (7:20) – Smith/Dickinson

8. Death Of The Celts (10:20) – Harris

9. The Parchment (12:39) – Harris

10. Hell On Earth (11:19) – Harris

“Senjutsu” wird in den folgenden Formaten veröffentlicht und kann ab sofort, vorbestellt werden: