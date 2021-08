10 Jahre Sverker – CORVUS CORAX veröffentlichen Jubiläumsedition mit 4 ERA METALLUM Songs

Eigentlich wollten CORVUS CORAX im letzten Jahr ihr neues Projekt ERA METALLUM veröffentlichen und dieses auf verschiedenen großen Festivals LIVE präsentieren. Aus bekannten Gründen konnte die Ära des Metals nicht eingeläutet werden. Die Band war sich 2020 noch sehr sicher, alles nur um ein Jahr schieben müssen. Doch dann wurden im Frühjahr wieder die ersten Festivals abgesagt. Proben konnten sie auch nicht, da die Gastmusiker aus unterschiedlichen Ländern stammen – und das Reisen war nicht nur risikoreich, sondern auch teils bürokratisch erschwert. Im Juni blieben letztlich noch drei Festivals übrig, die die ERA METALLUM Show gebucht hatten – an Proben war immer noch nicht zu denken …

SVERKER SHOW 2021

Deshalb mussten sie sich eine Lösung einfallen lassen. Dabei fiel auf, dass Sverker in diesem Jahr 10-jähigres Jubiläum feiert – und der gleichnamige Song dieses Albums sowieso ein Highlight der kommenden ERA METALLUM sein wird. Und so entstand kurzerhand die Idee, dieses Jahr 10 Jahr Sverker zu feiern und das auch live zu präsentieren. Die Sverker Show wurde letzten Samstag beim Gößnitz Open Air präsentiert und (hoffentlich) am 11. September auf dem Festival Mediaval.

SVERKER SPECIAL ALBUM EDITION mit 4 ERA METALLUM SONGS (VÖ 13.08.21)

Link zum Shop: Hier klicken

Passend dazu gibt es eine Special Edition des Albums Sverker ab sofort im Vorverkauf. Und natürlich kann die „Sverker“-Special-Edition nicht ohne die ERA METALLUM Version des namengebenden Songs veröffentlichen! Deshalb gibt es auf dem neuen Tonträger nicht nur die bisher veröffentlichen ERA METALLUM Songs, sondern auch exklusiv vorab die erst in ein paar Monaten erscheinende Single „Sverker“ von ERA METALLUM.

ERA METALLUM

Aufgeben ist ja keine Option – deswegen: CORVUS CORAX planen definitiv, dass im Jahr 2022 ERA METALLUM als Album und Live-Show präsentiert werden. Für die nächste Single SVERKER ist dazu ein Video mit Kult-Horrorfilm-Regisseur Andreas Marschall (vgl. https://www.marschall-arts.com/) und den zauberhafte Gestalten der Gruppe Schattenwelt geplant, die auch am 02.10. auf der Burg Gleichenstein bei einer Live Show mit dabei sein werden.

WEITERHIN HOFKONZERTE

Darüber hinaus wird die Band wie auch im letzten Jahr weiter kleinen Akustik Konzerte für kleines Publikum spielen: Die Konzerte in Berlin bei der Lübarser Hofkultur sind gratis, aber Spenden sind gerne gesehen. Die Veranstaltungen sind eine Kooperation mit dem Fachbereich Kunst und Geschichte Reinickendorf und werden gefördert mit Mitteln der Senatsverwaltung im Rahmen der Initiative Draußenstadt. Die nächsten Termine: 15.08., 05.09. und 26.09.

Weitere Termine wie in der Schweiz, Finnland und natürlich in Deutschland auf der Homepage www.corvuscorax.de

Bleibt gesund! Eure Raben