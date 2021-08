Mitglieder der Band Irdorath verhaftet

Wir, CORVUS CORAX , haben für den nächsten Montag, 16.08., 12.00 Uhr vor der Botschaft der Republik Belarus in 12435 Berlin, Am Treptower Park 32, eine Demonstration angemeldet. Wir werden dort Dudelsack spielen und trommeln und das live filmen. Wer mag kann gerne kommen auch Banner können mitgebracht werde. Wir haben das mit angemeldet, können aber schlecht selbst Maske tragen beim Dudelsackspielen.

Spendenaktion mit Council for Culture

Da in Belarus eine irrsinnige Inflation tobt, die Inhaftierten nur mit Anwälten persönlich sprechen dürfen und die Anwaltskosten natürlich immens sein werden, haben wir in Kooperation mit der belarussischen Widerstandsbewegung „Council for Culture“ ein Spendenkonto eingerichtet, da sowohl der Geldtransfer in dieses Land sowie die Sicherstellung eines geheimen Transferweges an die Familien gewährleistet sein muss. Diese Organisation, die Künstler selbst aufgebaut haben, hat damit die meiste Erfahrung.

Hier bereits für euch die Beschreibung der Spendenaktion über das Council for Culture: https://byculture.org/en/irdorath