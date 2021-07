WALDKAUZ veröffentlichen dritte Single KEIN RECHTER WEG

Überall auf der Welt stoßen rechte und offen faschistische Ideologien auf mehr und mehr Zustimmung. Sie bedienen sich an der Angst und dem Hass der Menschen, blenden mit falschem Wissen und brüsten sich mit fremden Federn. Doch so sehr sie es auch wollen, die Runen sprechen nicht zu ihnen. Nicht vor 80 Jahren, nicht im Heute und auch nicht der Zukunft. Doch damit dies so bleibt, müssen wir zusammen dagegen stehen. Das ist es, was WALDKAUZ mit ihrer neuen Single „Kein Rechter Weg“ zum Ausdruck bringen wollen.

Seit einigen Jahren schon ist die Band Teil einer stetig wachsenden Szene alternativer und von Sagen und Legenden inspirierter Folk-Musik und spielt auf national und international renommierten Festivals in ganz Europa. Vom Wacken Open Air, über das Wave Gotik Treffen hin bis zum Mittelaltermarkt; überall findet der Sound der Band Anklang.

Mit all diesen Erfahrungen im Gepäck präsentieren sich Waldkauz auf „Kein rechter Weg“ so in einem neuen und spannenden Klang-Gewand irgendwo zwischen empfindsamer Ballade, mitreißendem Folk und hymnischem Post-Rock. Drehleier und Flöte treffen auf warmen Bass und dynamisches Schlagzeug, während einprägsamer Gesang den Hörer einlädt, die Last des Gewohnten hinter sich zu lassen und sich in den Wind zu stürzen.

Eindrucksvoll zeigt die Band so die Entwicklung der letzten Jahre weg von reiner Nischenmusik und Eskapismus und stellt unter Beweis, dass Genre-Grenzen dazu da sind, sie zu überwinden.

‚Kein rechter Weg‘ ist die dritte Single-Auskopplung des neuen Albums ‚Labyrinth‘, welches im Herbst 2021 erscheinen wird.

Und hier ist das Video dazu: