Kennste Kennste Soulbound? eine kleine Bandvorstellung

Soulbound, eine Band aus Bielefeld, stehen für modernen und düsteren Industrial/Gothic-Metal und mixen dabei gekonnt eingängige Melodien mit dystopischen und sozialkritischen Texten. Das neue Video Devil knüpft nahtlos an die Musikvideos zu Addicted To Hell an. Die Bilder im Video sollen den Zuschauern die düstere Stimmung des Songs visuell näher bringen, aber ihm dabei Platz für seine eigene dystopische Interpretation lassen. Neben der Band kamen die professionellen Theater-Tänzer Brecht Bovijn, Noriko Nishidate und Natalia Sese Cabello als Darsteller zum Einsatz.

Soulbound veröffentlichten am 21.07.2021 ihr neues Video „Devil“ aus dem aktuellen Album Addicted To Hell. Nach den Videos zu Undone ; Alive und Addicted To Hell ist Devil die 4. Videoveröffentlichung aus diesem Album.

Mit Ihrem dritten Studioalbum Addicted To Hell (Metalville/ Rough Trade – VÖ 18.09.2020), welches unter der Leitung von Chris Harms – Lord Of The Lost entstand, definieren Soulbound ihren Sound grundlegend neu, ohne jedoch ihre Wurzeln im Alternative zu ignorieren. Soulbound laden uns mit Addicted To Hell dazu ein die Abgründe der menschlichen Psyche zu ergründen. Die Texte symbolisieren den aktuellen Zeitgeist und behandeln emotionale Themen wie zwanghafte Selbstzerstörung, Narzissmus oder den Kampf gegen Depressionen. Ein Album das man auf keinen Fall verpassen sollte.

Im Deluxe Boxset zum neuen Lord of the Lost Album „Judas“ namens „LOTL+“ sind Soulbound ebenfalls mit einem Track zu hören.

Auf Tour gehen sie als Support im Herbst 2021 gemeinsam mit Heldmaschine und im März 2022 mit Erdling.

Und hier seht ihr das Video zu „Devil“