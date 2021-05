WALDKAUZ veröffentlichen zweite Single SCHWINGEN (VÖ 28.05.21)

Die Angst vor dem Sprung, der Moment des Loslassens, und dann der Triumph des Fluges. Oft halten wir uns zurück, fürchten uns vor dem Ungewissen, aber wirklich von der Freiheit zu kosten erfordert zuweilen ein großes Wagnis. Genau diese Spannung greifen Waldkauz in ihrer neuen Single ‚Schwingen‘ musikalisch und textlich auf.

Seit einigen Jahren schon ist die Band Teil einer stetig wachsenden Szene alternativer und von Sagen und Legenden inspirierter Folk-Musik und spielt auf national und international renommierten Festivals in ganz Europa. Vom Wacken Open Air, über das Wave Gotik Treffen hin bis zum Mittelaltermarkt; überall findet der Sound der Band Anklang.

Mit all diesen Erfahrungen im Gepäck präsentieren sich Waldkauz auf ‚Schwingen‘ so in einem neuen und spannenden Klang-Gewand irgendwo zwischen empfindsamer Ballade, mitreißendem Folk und hymnischem Post-Rock. Drehleier und Flöte treffen auf warmen Bass und dynamisches Schlagzeug, während einprägsamer Gesang den Hörer einlädt, die Last des Gewohnten hinter sich zu lassen und sich in den Wind zu stürzen.

Eindrucksvoll zeigt die Band so die Entwicklung der letzten Jahre weg von reiner Nischenmusik und Eskapismus und stellt unter Beweis, dass Genre-Grenzen dazu da sind, sie zu überwinden.

‚Schwingen‘ ist die zweite Single-Auskopplung des neuen Albums ‚Labyrinth‘, welches im Herbst 2021 erscheinen wird.

Zur Single:

https://fuego.lnk.to/schwingen