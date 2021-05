WITCHBOUND „End Of Paradise“ ab heute im Handel

Es ist Walpurgisnacht – Zeit die Hexen tanzen zu lassen.

Somit konnten sich WITCHBOUND kaum ein besseres Datum für ihr zweites Album „End Of Paradise“ aussuchen.

Der neue Longplayer wartet mit 15 abwechslungsreichen Songs auf. Stand das erste Album noch ein wenig im Schatten der gemeinsamen STORMWITCH Vergangenheit, haben WITCHBOUND bewiesen, dass sie Vergangenes abstreifen können und absolut in der Lage sind, ihren eigenen Sound zu kreieren!

Die mittlerweile zum Sextett angewachsene Band aus Heidenheim kombiniert klassischen Melodic Metal mit modernen Elementen und profitiert dabei von der gesanglichen Variabilität mit zwei Lead Vocals. Für den Mix war Achim Koehler verantwortlich.

Das Album ist erhältlich bei El Puerto Records als Limited Edition (111 worldwide !) und/oder als CD im Handel

https://shop.el-puerto-records.com/de/bands/witchbound/

oder digital: https://backl.ink/144924184

Tracklist WITCHBOUND – “End Of Paradise”



1.Prelude

2.Battle of Kadesh

3.Interstellar Odyssey:

https://www.youtube.com/watch?v=wumhomzZ6ZA

4.End of Paradise:

https://www.youtube.com/watch?v=LBdvnetS2LI

5.Carved in Stone

6.Flags of Freedom

7.Torquemada

8.Nevermore

9.Last Divide

10.Sea of Sorrow

11.Foreign Shores

12.Dance of the Dead

13.These Tears

14.As long as we can rock

15.Our Hope

WITCHBOUND sind:

Stefan Kauffmann (Ex-STORMWITCH) Guitars

Peter Langer (Ex-STORMWITCH) Drums

Natalie Pereira dos Santos Vocals

Tobias Schwen Vocals

Julian Steiner Guitars

Frank Bittermann Bass

Mehr Info:

https://www.witchbound.com/

https://www.facebook.com/Witchbound