Liv Kristine Have Courage Dear Heart Compilation EP Review

Liv Kristine Have Courage Dear Heart Compilation EP (VÖ 16.4.21 Digital) ( VÖ 7.5.2021 physical)

Bühne frei für Liv Kristine das hübsche Mädel aus Stavanger (Norwegen) ihrerseits meinerseits bekannt durch ihre Zeit als Sängerin bei den Symphonic Metal Wikingern Leaves’ Eyes von der Zeit 2004 bis 2016.

Natürlich darf hier auch nicht ihre Arbeit bei Theatre of Tragedy vergessen werden. Hinzu kommen ihre eigenen Musikalischen Wege & wo sie als Gastsängerin schon mitwirkte herrje das kann man garnicht zählen also man merkt schon diese Dame ist in dem was sie tut ziemlich super unterwegs. Es gibt zwei Release Termine einmal digital und einmal zum anfassen also die CD jetzt.

Nun aber zur Musik & ganz ehrlich anfangs hatte ich noch Bedenken ob ich überhaupt damit was anfangen könnte. Nun aber die große Wandlung nach intensiven Hören & Auseinandersetzung der Materie muss ich festhalten:

Wunderbare Musik wird einem geboten erinnert an ein Gothic Musical & einer liebevollen Umarmung.

Es gibt 3 neue Songs & diese gibt’s ebenfalls in einer Achtung in einer Live Fassung ^-^ Was so an einer Wichtigkeit wie noch nie zuvor gewonnen hat werde mir diese Dame auch mal persönlich auf einem Konzert besuchen.

Ich finde wenn man sich drauf einlässt schafft es Liv das wir abtauchen in eine völlig andere Dimension und erst nach dem letzten Ton in die Realität zurück zukehren. Besonderes Augenmerk möchte ich noch auf gerade letzten Song legen was auch gleichzeitig eine Überraschung war denn hier wird ein „Ave Maria“ interpretiert nun hatte in den letzten Jahren schon viele Künstler gehört die sich daran „versucht“ haben. Nun natürlich die Frage wie wird es sein?

Wow so eine gefühlstarke emotionale Vorstellung die einem zu Tränen rühren kann ganz großes Kino Danke dafür.

Mein Fazit: „Have Courage Dear Heart“ ist die Musik die eher selten in der Redaktion läuft

jedoch hat sie Potenzial & hat mir Freude gemacht diese zu begutachten.

Fans der oben erwähnten Bands & Künstlern wie Within Temptation werden glücklich sein.