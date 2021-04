THE MIGHTY ONE veröffentlichen aufwendig animiertes Video zu “TORCH OF ROCK AND ROLL”

Die kanadische Hardrock-Macht The Mighty One hat erst kürzlich ihr von der Kritik gefeiertes Album “Torch Of Rock And Roll” veröffentlicht – und nun, da die Fackel entfacht ist, geht die Band um Mastermind Tim Steinruck natürlich noch weiter und lässt ein ganzes Rock’n’Roll-Feuer auflodern.



Der Titeltrack “Torch Of Rock And Roll” erzählt die wahre Lebensgeschichte eines Jungen, der eine starke Leidenschaft für KISS entwickelt und seinen Träumen so lange folgt, bis er schließlich einen Management- und Plattendeal bei seinem Idol Paul Stanley unterzeichnet. Es ist auch die Geschichte über den Moment, wenn ein feuriges Herz bemerkt, dass all die Schicksalsschläge, die sein Besitzer durchlebte, in Wirklichkeit schlicht der Synchronität und nicht dem Schicksal geschuldet waren. Ein erleuchtender Moment, der einen Funken des lebenslangen Feuers seiner Bestimmung entfachte.

“Torch Of Rock And Roll” erzählt eine ebenso besondere wie rockende Story, die es verdient, eine würdige Visualisierung zu erhalten. Und so wird der Track nun als Single released – mit einem einzigartigen Video. Die Anime-inspirierten Animationen in dem aufwendig produzierten Clip sind eine ebenso rare wie – in vielerlei Hinsicht – erhellende Erscheinung innerhalb des Hardrock-Genres.

Aber überzeugt euch selbst:

Das Album ist hier erhältlich: https://orcd.co/torch