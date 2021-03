THE MIGHTY ONE veröffentlichen Album „The Torch Of Rock And Roll“

Die kanadische Hardrock-Macht THE MIGHTY ONE hat soeben ihr brandneues Album “The Torch Of Rock and Roll” veröffentlicht – ein unvergleichliches, kompromissloses Rock-Album über die Siege und Niederlagen, die Gewinne und Verluste, das wiederkehrende Auf und Ab des Lebens eines wahren Rock’n’Rollers. Zwei frühere Alben haben den Weg für ein Ergebnis geebnet, das The Mighty Ones bisher komplexeste und raffinierteste Veröffentlichung darstellt. Das Album reflektiert ein Leben, das der harten Musik gewidmet wurde, gefüllt mit beeindruckenden Momenten, Power-Trips und zerreißenden Verlusten, wie sie eine solche Hingabe mit sich bringt – die perfekten Voraussetzungen für eine wahrhaftige Rock- und Metal-Oper. Und wie wir alle wissen, kann eine solche Geschichte kaum ohne einen einnehmenden Protagonisten funktionieren. Sänger Tim Steinruck hat seine eigene Vergangenheit durchleuchtet, um den Protagonisten dieser Coming-of-Age-Reise genau dorthin zu bringen, wo er hingehört: an vorderste Front. Der Fan und Träumer, auf dem sein Leben und Streben aufgebaut sind – und Träume können schon mal heftig brennen.

Der Titeltrack “The Torch Of Rock And Roll” erzählt die wahre Lebensgeschichte ebendieses Jungen, der eine starke Leidenschaft für KISS entwickelt und seinen Träumen so lange folgt, bis er schließlich einen Management- und Plattendeal bei seinem Idol Paul Stanley unterzeichnet.

Es ist auch die Geschichte über den Moment, wenn ein feuriges Herz bemerkt, dass all die Schicksalsschläge, die sein Besitzer durchlebte, in Wirklichkeit schlicht der Synchronität und nicht dem Schicksal geschuldet waren. Ein erleuchtender Moment, der einen Funken des lebenslangen Feuers seiner Bestimmung entfachte. Hier sind die Lyrics zu Single sowie der Teaser für das Musikvideo:

THE TORCH OF ROCK AND ROLL

When I was just 13

When rock and roll was king

That’s when I joined

The Kiss Army

Destroyer in my hand

The cover dark and glam

It a lit a flame inside of me

I wanna feel the lights

I wanna feel the flames

Oh yeah, burning burning oh

The Torch of Rock and Roll

Hold it high, heal your soul

I turned 24

Paul Stanley at my door

Record deal and dreams come true

But then the end did come

And Grunge was number one

The flame went dim

But stayed alive

And now I see the light

And now I feel the flames

Oh yeah, burning burning oh

CHORUS:

The Torch of Rock and Roll

Hold it high, heal your soul

Let the fire take control

The Torch of Rock and Roll

I’ll never stop until I die

(Keep it burning)

Don’t even ask the reasons why

(Keep it burning)

This fire deep inside

It’s what keeps me alive

I raise my torch up to the sky

Es war eine kontinuierlich aufregende Reise. Zuerst wurde Benzin auf den staubigen Grund des Hardrock-Erbes geschüttet. Dann hat ein Funke den explosiven Grund erfasst und ein Meer des Feuers für die allmächtige Fackel geschaffen, die hiermit übergeben wurde: Die TORCH OF ROCK AND ROLL ist wieder entfacht. Und nun: viel Spaß mit dem Teaser und dem Album!