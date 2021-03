ADRIAN SMITH UND RICHIE KOTZEN VERÖFFENTLICHEN ZWEITE SINGLE “SCARS” VOM KOMMENDEN DEBÜTALBUM

“Scars” ist die zweite Single vom kommenden Debütalbum “SMITH/KOTZEN” von Adrian Smith und Richie Kotzen. Sie wird am 24. Februar veröffentlicht und von Adrian als ein Song beschrieben, der “mit einem verträumten Intro beginnt und dann heavy wird”, ein Rückblick auf den bluesigen Rock der Siebziger, der dem Duo bei der Arbeit besonders viel Freude bereitete.

Richie erklärt: “Ich erinnere mich, dass ‘Scars’ einer der ersten Songs war, die wir ganz am Anfang des Prozesses geschrieben hatten. In diesem Track steckt etwas sehr Stimmungsvolles und Mysteriöses, was ich sehr fesselnd finde. Das wäre ein toller Track für uns, den wir live mit Gitarrenimprovisationen zwischen uns beiden bereichern können.”



Während das Paar gemeinsam schreibt, produziert und sich Gitarren und Vocals teilt, spielt Richie auf dem Track auch Bass und Schlagzeug. Das Schwarz-Weiß-Video wurde wieder auf beiden Seiten des Atlantiks gedreht. Performances der Band wurden in Heimstudios in London und LA aufgenommen, während das Outdoor-Footage die raue Schönheit der britischen Jurassic Coast, die historischen Santa Monica Mountains und die Pazifische Küste nahe Malibu nebeneinanderstellt. Das Video kann hier angesehen werden: https://smith-kotzen.lnk.to/albumPR



“SMITH/KOTZEN” ist die elektrisierende Kollaboration der Gitarristen und Sänger Adrian Smith und Richie Kotzen. Teilzeit-Nachbarn in LA, Vollzeit-Freunde mit einem gesunden gegenseitigen Respekt. Beide Künstler sind erfahrene Performer auf der globalen Bühne, die ihre Fertigkeiten während ihrer Karrieren verfeinert haben, um ihren eigenen, einzigartigen musikalischen Sound zu kreieren. Ihr gleichnamiges Debüt erscheint am 26. März über BMG.

Das Album wird in folgenden Formaten erhältlich sein:

– Digipack-CD

– Schwarze 12”-Vinyl mit geprägtem Sleeve

– Digital (Streaming und Download)

– Limited-Edition-Coloured-12” als Vinyl mit rot-schwarzem Rauch-Effekt

Jetzt “Smith/Kotzen” vorbestellen:

https://smith-kotzen.lnk.to/albumPR