Corvus Corax Winter is coming Neuigkeiten

Liebe Freunde!



Man soll ja nie aufgeben, und deshalb planen wir was Neues! Nach Absage der großen Dezemberkonzerte in der Berliner Passionskirche und der kleinen, coronasicheren, magischen Weihnachtlichen Lübarser Hofkultur verlegen wir jetzt beide Veranstaltungsformate ins virenfreie WORLD WIDE WEB. Am 18. Und 19. Dezember, jeweils um 19 Uhr, erlebt ihr uns LIVE auf YouTube, Facebook und auf www.corvuscorax.de.

Wir spielen zwei unterschiedliche, akustische Programme mit tollen Gästen und ein paar Überraschungen.



Das erste der beiden Streamingkonzerte findet am 18.12. um 19 Uhr statt. Hier wollen wir euch das bieten, was wir eigentlich live auf der Weihnachtlichen Lübarser Hofkultur geplant hatten: Corvus Corax unterm Sternenhimmel, umringt und erleuchtet von den wärmenden Feuern unserer Feuerschalen und Fackeln! Das heißt für euch: Lichter aus, Kerzen an, ab auf die Couch mit nem heißen Met!



Die zweite Streamingshow spielen wir am 19.12. um 19 Uhr. Als Ersatz für die ausgefallenen Shows in der Passionskirche haben wir eine ganz besondere Location: die über 300 Jahre alte Dorfkirche von Lübars. Die evangelische Kirchengemeinde Lübars stellt uns die Kirche zur Verfügung. Hierfür möchten wir uns recht herzlich bedanken, denn so gibt es in diesem Jahr doch noch „Corvus Corax live vor dem Altar“! Genießt mit uns diese besondere Atmosphäre!

Beide Shows sind kostenfrei zu sehen, aber wir wollen auch ehrlich sagen: Spenden sind uns sehr willkommen!



https://www.paypal.me/CorvusCoraxBand

Spendenkonto / Donation account:

CB GbR

IBAN DE20100708480668887302

BIC DEUTDEDB110

Außer einer Soforthilfe Anfang 2020 haben wir bisher von den angekündigten Fördermaßnahmen des Staates nichts in Anspruch nehmen können.Die Einnahmen eines ganzen Jahres, welches für uns sehr gut gebucht war, mit vielen Auftritten im Ausland, fielen weg.

Zwar haben wir uns den Sommer und Herbst mit kleinen Hofkonzerten über Wasser gehalten. Das hat vor allem sehr viel Spaß gemacht und wir haben uns sehr über Euch als Publikum gefreut. Leider sind die Einnahmen von kleinen Hofkonzerten nicht mit denen großer Festivals zu vergleichen.Somit konnten wir nicht, wie sonst in jedem Jahr, Rücklagen für den Winter schaffen. Auch unsere traditionellen Weihnachtskonzerte in Berlin werden ausfallen.

Deshalb freuen wir uns über jede Spende, ob groß oder klein.

Ihr helft uns Künstlern diese harte Zeit finanziell zu überleben.

10 Prozent der Einnahmen gehen wie die letzten Male an die Lübarser Tafel „Laib und Seele“, denn wir wollen nicht die Ärmsten in dieser Gesellschaft vergessen.

Corvus Corax spielen persönliche Minikonzerte !!