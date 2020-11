Shark Island veröffentlichen “Bloodline 2.020” als physisches Album mit Bonustracks

Als Teil der 2.020-Deluxe-Variante gibt es – solange der Vorrat reicht – limitierte Mega-Bundles, die unter folgendem Link bestellt werden können: https://tinyurl.com/yy45wegx Das Bundle enthält: One (1) SHARK ISLAND Bloodline 2.020 CD

One (1) SHARK ISLAND Fandana

One (1) SHARK ISLAND Tee Shirt

One (1) SHARK ISLAND Signed Poster

One (1) SHARK ISLAND Sticker

One (1) SHARK ISLAND Bracelet

„Bloodline 2.020“ Tracklist: 1. Make A Move

2. Fire In the House

3. Policy Of Truth

4. Aktion Is

5. 7 Tears

6. Crazy 8’s

7. Rocks On The Rocks

8. Butterfly

9. When She Cries

10. Law Of The Order

11. On And On

12. Someday

13. Rocks On The Rocks (Producer’s Cut)