Tibetréa – „Ein Traum in einem Traum“

1849 veröffentlichte der amerikanische Schriftsteller Edgar Allan Poe das Gedicht ‚A Dream Within A Dream‘. Fasziniert von der Ausdruckskraft seiner Worte hat die Band Tibetréa eine musikalische Version der deutschen Übersetzung verwirklicht. Diese erscheint als vierte von insgesamt fünf Singles ihres Ende Oktober erscheinenden Albums ‚Penta‘ (VÖ: 30. Oktober). ‚Ein Traum in einem Traum‘ gibt mit einer abwechslungsreichen Rhythmik, außergewöhnlichen Melodie-Instrumenten und der dramatischen Geschichte einen idealen Vorgeschmack auf Tibetréas neueste CD-Produktion.

Das Gedicht schildert die Verwirrung und Unsicherheit, die der Erzähler empfindet, wenn er beobachtet, wie Hoffnung und Träume verschwinden. Schließlich rinnt ihm am Strand der Sand durch die Finger und als er nicht ein einziges Sandkorn festhalten kann, fragt er sich erneut, ob nicht alles, was wir sehen nur ein Traum in einem Traum ist.

Tibetréa vereinen in diesem Lied die Kraft der Träume und die Verletzlichkeit des Träumers. Der Song startet unvermittelt mit einem zügigen Rockrhythmus mit Schlagzeug, Bass und Gitarre und geht in den Strophen in einen entspannten, aber treibenden Off-Beat über. Die Melodie im instrumentalen Refrain wird von sphärischer Harfe, Glockenspiel und Trompete gespielt. Die wandelbaren Stimmen der Sängerinnen erwecken das wundervolle Stück Poesie zum Leben. Der entspannte und doch voranschreitende Song steigert sich in einem aufbauenden Solo-Teil hin zum letzten Refrain und ist insgesamt typisch für den fortentwickelten Sound auf Tibetréas kommender Scheibe.

Ineinandergelegt, verkörpern verschiedene träumerische Posen der Sängerin Mirán und der rieselnde goldene Sand des Stundenglases das Thema des Songs auch im Cover der Single, das sich in die Reihe der bisher erschienenen Singles wunderbar eingliedert. Entstanden ist der Song nach einer Idee des Bassisten El Bajo während des Corona-Lockdowns im Frühsommer. Die Fünf Musiker komponierten und arrangierten mit immer neuen Aufnahmespuren jeweils von zu Hause aus. Das war eine ungewohnte Erfahrung für die Band, die normalerweise ihre Songs im Probenraum entwickelt, doch das Ergebnis trifft voll und ganz die neue musikalische Ära, die Tibetréa mit ihrem fünften Studioalbum einläutet.

Tibetréa – Ein Traum in einem Traum erscheint bei BSC Music.

Zur Single: https://lnk.to/EinTraumineinemTraum