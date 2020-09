Corvus Corax auf Akustik Tour in Berlin, Bonn, Ostfriesland und Sachsen

Mit Dans Is All Die Werlt Genesen!

Kann man mit etwas Phantasie doch ganz gut verstehen oder? In diesem Video seht Ihr einen kleinen Ausschnitt von einem der Hofkonzerte von Corvus Corax bei der Lübarser Hofkultur in Berlin.

Im Corona Sommer war die Band fast jedes Wochenende unterwegs auf wunderschönen Locations. Private Höfe, Pferdestall aber auch das Festival Mediaval gehörten zu den Auftrittsorten.

Zum Herbstanfang stehen 5 weitere Konzerte in wunderschönen Locations an, vielleicht ist auch für Euch noch was dabei? Berlin, Bonn, Ostfriesland und Krostitz bei Leipzig!

Los geht es nächstes Wochenende in Berlin, am 19. und 20.09. bei der Lübarser Hofkultur. Es wird zudem eine wunderbare Gastsängerin erwartet! Mit der ex Frontsängerin von Faun ‚Katja Moslehner‘ hat die Band bereits mehrfach zusammen gearbeitet. Auch auf einen der letzten Konzerte war sie bereits zu Gast. Nun kommt sie nochmal an beiden Tagen. Tickets unter www.hofkultur-luebars.de

Am nächsten Wochenende geht die Reise zuerst einmal nach Bonn. In dem bekannten Club Harmonie wird unter Rücksichtsnahme aller hygienischen Regeln das erste Clubkonzert in diesem Jahr gespielt. Keine Angst – der Veranstalter kümmert sich sich um alle Abstandsregeln hervorragend und es werden nur eine begrenzte Anzahl von Leuten reingelassen. Wer jetzt im Raum Köln Bonn Corvus Corax erleben möchte der möge sich schnell ein Ticket besorgen.

Ticketlink für das Konzert in Bonn

Weiter geht die Reise dann nach Ostfriesland. Veranstalter Tom Küpker von Toms Mittelalterladen lädt die Band bereits zum zweiten Mal in seinen Hof. Dieses Mal wird zusätzlich eine Taverne aufgebaut und die Feuerkünstler von Rabenfeuer versprechen eine Show nach dem Konzert. Mehr erfahrt Ihr unter der Veranstaltung Ostfriesland

Ticketlink für die Show in Weener (Ostfriesland)

Und auch hier sind Corvus Corax bereits zum zweiten Mal eingeladen. Auf der Kuschelfarm in Krostiz bei Leipzig, das schreiben die Veranstalter:

Liebe Fans der mittelalterlichen Musik, nachdem es bereits am vergangenen Wochenende die Gelegenheit gab Corvus Corax – die Könige der Spielleute in einem ganz besonderen Konzert zu erleben, möchten wir euch eine weitere Gelegenheit bieten diese tolle Band live spielen zu sehen.

Am 03.10.2020 sind die Spielleute erneut bei uns zu Gast, um euch mit ihrer Musik Freude zu bereiten, allerdings diesmal vor größerem Publikum. Einlass auf das Gelände findet im Zeitrahmen von 17.00 bis 18.00 statt, danach werden die Tore geschlossen, damit wir ab 18.00 alle gemeinsam ungestört das Komzert genießen können. Die Tickets bekommt ihr für 30€ über den Ticketshop der Lübarser Hofkultur, eine Abendkasse wird es nicht geben.

Dementsprechend beachtet bitte, dass es ohne Ticket keinen Einlass gibt.

Während der Veranstaltung wird, wie ihr es von uns kennt, für das leibliche Wohl gesorgt. Wir versorgen euch mit leckeren Sachen vom Grill, dabei denken wir auch an die Vegetarier, Crêpes und einer großen Auswahl an Getränken.