MAERZFELD: „Anblaggd“-Tourstart / … und Release gleichnamiger EP am selben Tag

Die fränkischen Düsterrocker MEARZFELD stehen in den Startlöchern für ihre vor Kurzem angekündigte „Anblaggd“-Tour – bereits morgen feiert die Band den Tourstart in Obertraubling und gibt damit sich und ihren Fans endlich das, was wir alle in diesem verflixten Jahr so sehr vermisst haben: ein richtiges und dem Begriff angemessenes, wenn auch szene-untypisches Konzerterlebnis. Für die Tour, die sich bis Ende Oktober erstreckt, haben die Franken ein besonderes Konzept erarbeitet, das ein echtes Live-Event auf persönlicher Ebene möglich macht. Das gesamte „Zorn“-Album sowie altbekannte Songs wurden aufwendig neu arrangiert, mit dem Ziel, sie in hochwertigem akustischen Ambiente, persönlichem Setting und dennoch mit sicherem physischen Abstand vor sitzendem Publikum live zu zelebrieren.

Passend zum Tourstart wird die gleichnamige EP “Anblaggd” am Freitag, 11.09., veröffentlicht, nachdem die erste Single “Reich” bereits einen vielversprechenden Vorgeschmack lieferte. Deutschrock-Fans können also nicht nur endlich mal wieder in den Genuss einer atmosphärischen Live-Show kommen, sondern diesen in Form der EP zur Tour auch mit nach Hause nehmen – allerdings vorerst nur digital, die CD wird ab dem 30.09. überall erhältlich sein (oder vorab auf der Tour beim Konzert in Cham).

“Anblaggd” hier streamen oder kaufen: https://orcd.co/anblaggd

Tourdates:

11.09.20 Obertraubling, Airport

18.09.20 Cham, L.A.

25.09.20 Köln, Groove Bar

26.09.20 Bad Salzungen, KW70

02.10.20 Leipzig, Hellraiser Open Air

03.10.20 Forst, Manitu

09.10.20 Innsbruck (Österreich), Music Hall

10.10.20 Memmingen, Kaminwerk

30.10.20 Bensheim, Musiktheater Rex

31.10.20 Boppard (Personenschifffahrt), Loreley Elegance