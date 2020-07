RomuvoS’ Video zu “Memel 1257”: In Your Face, Kreuzritter!

Während Gamer aus aller Welt darauf hinfiebern, sich in einem ganz bestimmten, freudig erwarteten Spiel von den Wikinger-Gefilden in Richtung Süden zu bewegen, folgen die Folk-Metaller von RomuvoS weiterhin ihrem ganz eigenen Weg und bleiben im Norden, um die packenden Geschichten der baltischen Nordmänner zu erzählen – und da gibt es einige! In interregionaler Geschichtslehre oft vernachlässigt wird allerdings der Fakt, dass das uns geläufige und faszinierende Bild des “typisch-skandinavischen Charakters” und Kriegers tatsächlich durch Ereignisse vor dem Zeitalter der Wikinger geprägt ist. Von gemeinsamen Raubzügen, Glaubenssätzen und Kommunikationsmitteln über den gesamten Ostseeraum: Bevor man das Spiel, auf das wir alle dieser Tage so sehnsüchtig warten, kauft und zu spielen beginnt, sollte man sich vor Augen führen, dass viele der spannenden Dinge, die wir als Abenteurer darin erleben werden, von den Balten entwickelt und perfektioniert wurden.

Erst in den letzten Jahren hat die nordische Geschichte langsam die wissenschaftliche Aufmerksamkeit bekommen, die sie verdient hat – und nun kann sie dank RomuvoS’ brandneuem und von Kritikern gelobtem Album “The Baltic Crusade” auch nacherlebt, -gesungen und -empfunden werden. Hier ist das das neue Video “Memel 1257”, gefolgt von historischen Fakten, direkt von der Band: ein wichtiger Moment für die baltische Seele, lässig kühl serviert.

“Der Song ‚Memel 1257‘ handelt von der Schlacht von Memel, die 1257 während der Baltischen Kreuzzüge stattgefunden hat, eine der Schlachten zwischen den Heidnischen Kriegern und den christlichen Kreuzrittern. Als Alminas, der Anführer der Schemaiten, davon hörte, dass der König von Litauen große Teile der schamaitischen Ländereien an den Schwertbrüderorden übergeben wollte, plante er einen Widerstand. Die Memelburg wurde von den deutschen Kreuzritter an einem strategischen Ort errichtet, wo der Fluss Dange auf das Kurische Haff trifft. Die schamaitische Armee rief mehr als 1000 heidnische Krieger zusammen, um die Memelburg vom Schwertbrüderorden zurückzuerobern und die christlichen Ritter ein weiteres Mal zu besiegen. Die Schlacht wurde von den Schemaiten gut organisiert und es folgten weitere Siege in späteren Kämpfen.”

