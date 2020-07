Moran Magal präsentiert emotionales Video mit Fan-Unterstützung zu ihrer neuen Single “Empty World”

2020 ist vermutlich ein schwarzer Strich in der Zeitlinie der kreativen Musikbranche und hat uns alle schwer belastet. Doch manchmal kann solch eine düstere Zeit die Kreativität ankurbeln und etwas Wundervolles entstehen lassen.

In dieser Zeit beweist die israelische Singer-Songwriterin Moran Magal nun erneut, dass ihre größte Stärke im Kreieren sprachgewaltiger Texte liegt – nicht zuletzt damit hat sie sich innerhalb der letzten Jahre einen Namen in der Folk-Rock- und Gothic-Metal-Szene gemacht. Im Einklang mit der lyrischen Atmosphäre veröffentlicht das Multitalent ein emotionales Video zur Single “Empty World”, in das die visuellen Interpretationen ihrer Fans eingebunden sind, zu deren Einsendung sie zuvor über ihre Social-Media-Kanäle aufgerufen hatte:

Der Song und das dazugehörige Video vermitteln eindrucksvoll das eindringliche Gefühl des Alleinseins in einer sonst so schnelllebigen Welt, das wohl ein jeder von uns in Zeiten von Physical Distancing in irgendeiner Form selbst erlebt hat. Sanfte Klaviermelodien, kombiniert mit Moran Magals bekannten kristallklaren Vocals liefern eine stimmungsvolle Atmosphäre, die uns allen in diesen besorgniserregenden Zeiten Zuversicht und Hoffnung vermitteln kann; das Gefühl, in dieser oft leer erscheinenden Welt eben nicht allein zu sein.

“Empty World” ist ab sofort auf allen digitalen Plattformen erhältlich: https://orcd.co/emptyworld