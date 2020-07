Das Metal Bash kommt zu euch

Da die Open Air Saison dieses Jahr aus bekannten Gründen nicht stattfinden kann, bringen wir euch das Metal Bash am Samstag den 25.07.2020 eben nach Hause! Wir bringen euch ein vollwertiges, abendfüllendes Mini – Festival mit allem drum und dran – großer Bühne, fetter Lichtshow und echter Clubatmosphäre zu euch ins Wohnzimmer, in den Garten, wo auch immer ihr den Metal Bash Live Stream feiern wollt. Freut euch auf HARDBONE, KNEIPENTERRORISTEN, NIGHT LASER und IVORY TOWER!

Die Moderation übernimmt der durch Wacken und seine Late Night Show bekannte “MASCHINE“! Wer Lust hat mit den Bands oder anderen Fans während der Show zu interagieren, kann das über: www.zoom.us Einfach kostenlos anmelden und ab geht die interaktive Video Party. Über Zoom könnt ihr mit anderen Metal Bashern auf der ganzen Welt Party machen, ihr könnt anderen feiernden sehen, mit ihnen sprechen, singen und euch zu prosten. Für die Bands gibt’s große Projektionsflächen vor Ort, auf denen das Publikum zu sehen ist.

Im Anschluss an die einzelnen Konzerte werden sich die Bands außerdem Zeit nehmen, mit euch zu sprechen, und Fragen zu beantworten. Wir streamen über: www.vimeo.com Meldet euch am besten gleich kostenlos an !

Die Metal Bash Area 666 Live Streaming Edition findet am 25.07.2020 statt. Ab 17:00 Uhr testen wir den Stream. Natürlich schon mit amtlicher Mukke zum warm feiern. Dann könnt ihr vorab checken, ob bei euch alles Ok ist und funktioniert. Dann habt ihr noch 2 Stunden euch fertig zu machen und eure Geräte durchzuchecken.

Um 19:00 Uhr wird dann die erste Band auf der Bühne stehen und loslegen. Tickets für das Konzert gibt es direkt bei www.eventbrite.de und bei Facebook auf den entsprechenden Seiten. Unser Event Shirt und Bandmerchandise findet ihr unter www.remedyrecords.net

Es stehen verschiedene Zahlungsmöglichkeiten zur Verfügung. Die Einnahmen werden wir nutzen um unseren jahrelangen Partner Groh PA zu unterstützen der sich um die Technik, Bühne, Location, Logistik und alles was sonst mit dem Stream zu tun hat kümmert.

Hier nochmal zusammengefasst:

