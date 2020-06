Neues Maryann Cotton Album am 3.7.2020

Die dänisch-amerikanische Hardrock-Formation Maryann Cotton kündigen ihr viertes Album für den 3.Juli 2020 an.

Es wird den Namen „Hallelujah“ tragen und acht brand neue Songs aus der Feder von Sänger und Bandgründer Maryann Cotton und dem ex-King Diamond Basser Hal Patino, der früher auch bei den Landsleuten von Pretty Maids und aktuell bei Dark Blue Inc. die Saiten zupft

Herausgekommen ist ein aufwändiges Hard Rock-Juwel der Band, die ihre Einflüsse gerne mit Alice Cooper,

Queen oder The Who beschreibt. Es zeichnet sich durch eine fast vergessene Lockerheit und Reminiszenzen an die „gute alte Zeit“ des US-Hard Rocks aus.