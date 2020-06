MISSION IN BLACK: Neue digitale Single out now

Nachdem Steffi Stuber wochenlang die eher konservative Mainstream Casting Show „The Voice Of Germany“ durcheinander

gewirbelt hat, präsentieren Mission in Black nun ihre neue (nur digital erhältliche) Single „Mission In Black Version 2020“. Der Song gehört seit jeher als tragende Säule zum live Repertoire der Band und hatte es einfach verdient von Steffi Stuber neu eingesungen zu werden! Und wie sie diesem Song ihren Stempel aufdrückt ist beachtenswert! Der Song ist auf allen gängigen digitalen Plattformen erhältlich: https://backl.ink/142456423 Darüber hinaus veröffentlicht Mission In Black zu diesem Song auch ein neues Video: camera/editing/post-production abermals durch Jan Hanicz https://www.jfh-filmproduktion.de Dieser Song ist auch ein Dankeschön an den in Freundschaft scheidenden Gitarristen Fabian Guist (2.v.l.)! Mehr Info:

www.missioninblack.de

www.facebook.com/missioninblack LineUp:

Fabian Guist – guitars Daniel Tschoepe – guitars Steffi Stuber – vocals Andy „Black“ Flache – drums Simon Schorp – bass Weiter Beitrag Zurück Beitrag