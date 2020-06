OSYRON veröffentlichen Video für “The Ones Below”

Vorverkauf für kommendes Album “Foundations” startet heute

Das Symphonic-Metal-Quintett OSYRON öffnete kürzlich mit dem Release seiner eindrucksvollen Single “Ignite” vom kommenden Album “Foundations” (VÖ: 10. Juli) ein Kapitel im Geschichtsbuch über sein Heimatland Kanada und dessen kulturelle Identität.

Mit “The Ones Below”, der zweiten Single des Albums, blättert die Band nun zu einem weiteren, noch persönlicheren Abschnitt, dieses Mal mit Bezug zum Leben jedes Einzelnen. Die Verschmelzung aus Härte, Gefühl und der tiefgründigen Atmosphäre der Platte fügt sich dem Bestreben der Band, in sensible Themen der kanadischen Kultur einzutauchen, und während “Foundations” als Ganzes “die Geschichte derer, die zu lange ignoriert wurden” – von den kanadischen Truppen im Ersten Weltkrieg bis zur Assimilierung der First Nations – erzählt, schlägt “The Ones Below” eine thematische Brücke zum persönlichen Erfahrungshorizont eines jeden von uns. Auch wenn der Song auf den ersten Blick zwischen den anderen Tracks des Albums herauszustechen scheint, befasst sich die neue Single doch mit dem intimsten Thema in OSYRONs narrativem Orbit – dem Umgang mit Verlust und Schmerz, mit dem Ziel, schließlich Hoffnung zu finden. Etwas, womit (leider) jeder mindestens einmal im Leben konfrontiert wird. Der Song mischt ruhige, starke und nachdenkliche Passagen mit einem animierenden und aufheiternden Refrain. Er feiert die guten Zeiten, ehrt diejenigen, die uns verlassen haben, mit einem feierlichen Toast und ist ein Appell, so weiterzumachen, wie sie für uns weitergemacht hätten (“Carry it on as they would carry it on for us”), wie es in den Lyrics heißt. Die Band unterstreicht:

“Als lyrisch aus dem Schema des Albums herausstechender, alleinstehender Song zollt ‘The Ones Below’ dem Verlust eines geliebten Menschen oder Freundes, der unsere Welt verlassen hat, Tribut. Er ist eine Hommage an die guten Zeiten und hängt nicht den schlechten Gedanken nach. Ein heiterer Song, inspiriert vom Klirren eisiger Bierkrüge, gefolgt vom anschließenden sanften Absetzen auf dem Tisch. Ein ehrenvoller Gruß an die ‘unter uns’.”

“The Ones Below” ist ab sofort auf allen digitalen Plattformen erhältlich. Die Vorbestellung von “Foundations” sind ab heute möglich: https://orcd.co/foundations. Das Album wird am 10. Juli 2020 über SAOL/The Orchard veröffentlicht.