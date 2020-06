CONCEPTION veröffentlichen “State of Deception”

Vinyl Fanfilm feiert Premiere bei YouTube

Die norwegischen Hardrocker Conception sind endlich so weit, die Vinyl-Version ihres neuen Albums “State of Deception”, das bis heute begeisterte Kritiken erntete, am 19. Juni 2020 zu veröffentlichen. Das Release der Vinyl verspätete sich aufgrund der COVID-19-Pandemie massiv, was den Zuspruch von Fans und Medien für die digitale Version und die CD jedoch in keiner Weise beeinträchtigte. Das Album wurde erneut über das bandeigene Label Conception Sound Factory veröffentlicht.

Da auch ihre Europatour verschoben werden musste, ist die Band um Roy Khan, Tore Østby, Ingar Amlien und Arve Heimdal umso dankbarer für die positiven Reaktionen auf das Album und die Möglichkeit, eine Vinyl-Version herauszubringen. Lead-Sänger Roy Khan dazu: “Wir hatten das Gefühl, mit ‘State of Deception’ etwas ziemlich besonderes aufgenommen zu haben, aber es ist immer ein wunderbares Gefühl, wenn Menschen es schließlich hören und darauf so stark reagieren. Natürlich hat das Virus allen Sorgen und Probleme bereitet, aber ein positiver Aspekt war, dass die Menschen momentan viel mehr in Musik einzutauchen scheinen, als sonst.”

“State of Deception” ist eine reine Eigenproduktion, die von den überragenden Misch-Fähigkeiten von Stefan Glaumann (Rammstein, Within Temptation, Europe etc.) profitiert und insgesamt 9 Tracks umfasst. Gitarrist Tore Østby erklärt weiter: “Es war ein emotionaler und aufregender Prozess, dieses Album zu produzieren und dabei tiefer in das Herz und die Seele der Band zu sehen, als jemals zuvor. Das Resultat ist dynamisch und intensiv; es fühlt sich so an, als wäre es uns gelungen, das, was Conception 2020 ausmacht, einzufangen!”

“State of Deception” bietet die volle für die Band typische Breite des progressiven Sounds, vom symphonischen Melodrama zur Rock-Riff-Utopie; auch die hervorragende Amaranthe-Sängerin Elize Ryd ist zu hören. Das Album kann – ab sofort in allen Formaten – hier erworben werden: https://www.musicglue.com/conceptionmusic/store

Und es gibt einen weiteren Grund, warum der heutige ein besonderer Tag für Conception und ihre Fans ist – treue Langzeit-Supporter haben die Prog-Metal-Legende mit einem ganz persönlichen Geschenk überrascht: ein Video von Fans für Fans, in dem diese zum Ausdruck bringen, was die Band ihnen bedeutet. Begleitet wird es vom Song “Anybody Out There” des aktuellen Albums “State of Deception”. Das Video feiert Premiere bei YouTube:

„State of Deception“ Tracklist: 1. In Deception

2. Of Raven And Pigs

3. Waywardly Broken

4. No Rewind

5. The Mansion (featuring Elize Ryd)

6. By The Blues

7. Anybody Out There

8. She Dragoon

9. Feather Moves (remastered)

Conception 2021 Tourdaten:



27. MÄRZ – GJØVIK, NORWEGEN ; FRISCENA

8. APRIL – BARCELONA, SPANIEN ; SALAMANDRA

9. APRIL – MADRID, SPANIEN ; SHOKO

10. APRIL – LISBON, PORTUGAL ; LISBOA AO VIVO

15. APRIL – AMSTERDAM, HOLLAND ; MELKWEG OZ

16. APRIL – ESCH-SUR-ALZETTE, LUXEMBURG ; ROCKHAL

17. APRIL – ZURICH, SCHWEIZ ; DYNAMO

18. APRIL – PARIS, FRANKREICH ; LA MAROQUINERIE

24. APRIL – STOCKHOLM, SCHWEDEN ; FRYSHUSET

1. MAI – OSLO, NORWEGEN ; ROCKEFELLER

Tickets: https://conceptionmusic.com/tour/