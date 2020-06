Corvus Corax spielen erste Live Konzerte in Berlin Lübars

Hurra! Es ist soweit. In Berlin können kleine Veranstaltungen und Konzerte wieder stattfinden.

Deshalb haben Corvus Corax auf dem Hof in Alt Lübars, auf dem sie Studio und Büroräume betreiben, in Windeseile eine Kulturreihe gegründet. Die Lübarser Hofkultur.

Gestartet wird die Kulturreihe mit 4 eigenen Konzerten am 13./14.06. und 20./21.06. Samstags um 18.00 Uhr, Sonntags um 16.00 Uhr.

Am ersten Wochenende warten besondere Überraschungen auf die Besucher. Ein Mittelalterstand wird aufgebaut, der Fotograf Heiko Roith wird von beiden Tagen Fotos mit Besuchern schiessen, diese sind im Ticketpreis mit enthalten und am 14.06. kommt als Special Guest Katja Moslehner, Ex Sängerin von Faun, und wird mit Castus ein Duett singen.

Tickets gibt es unter diesem Ticketlink

Die Band empfiehlt den Besuchern einen Tagesausflug mit dem Besuch in Berlin Alt Lübars zu verbinden, denn in direkter Nähe beginnt ein wunderschönes Landschaftsschutzgebiet, im Dorfkern laden der Alte Dorfkrug mit Biergarten und eine Eisdiele ein zum Verweilen. Eine Bushaltestelle hält fast vor der Tür.

Wir werden den ganzen Sommer über musikalische Gäste einladen und bestimmt werden Corvus Corax in einigen Wochen auch selbst nochmal spielen. Schaut auf unsere Seiten und besucht uns in Berlin Alt Lübars.

Noch vor 2 Wochen war das nur ohne Publikum möglich, aber hier könnt Ihr sehen wo das Konzert stattfinden wird. Dieses Streamingkonzert wurde aus unserem Hof gesendet.