Das ewige Spiel: Minatox69 bringen “Can’t Believe” vorab als Video

Das Spiel ist eröffnet: Die italienischen Thrash-Rebellen Minatox69 stehen bereit, am Freitag den 29. Mai einen weiteren Track ihres kommenden Albums “Collapse” auf uns loszulassen. Das damit einhergehende Video illustriert unser tägliches inneres Ringen, den Aufstand gegen das Gefühl, gefangen zu sein und ausbrechen zu wollen. Erzählt wird das Ganze innerhalb des starken metaphorischen Rahmens eines toll inszenierten Schachspiels – denn manchmal muss eben allzu Umfassendes vereinfacht werden, um es in verdauliche Happen zu zerlegen. Die Band selbst gibt einen tieferen Einblick in die Geschichte hinter Song und Video:

“Die Idee hinter dieser Komposition entwickelte sich bei näherer Auseinandersetzung mit dem ‘Concept of Challenge’, das wir, stark vereinfacht, im Video zu ‘Can’t Believe’ durch ein Schachspiel dargestellt haben. Es geht dabei um den Abgleich zwischen unserem Gewissen und dem freien Willen. Und es stellt eine Provokation dar für Leute, die nicht erkennen wollen, was wir sind: vornehmlich künstliche, verschiedenartige, fehlerhafte Wesen; wir geben Verlockungen genauso leicht nach wie wir vor Dogmen einen Kniefall machen, die unsere religiösen, politischen, gesellschaftlichen, ökonomischen usw. Freiheiten einschränken. ‘Wir sind nur Menschen, weder Sünder noch Heilige …’ – eigentlich sollten wir doch durch Erfahrungen, Fehler und Irrtümer lernen und uns aus ihnen entwickeln, erst als Individuen und dann als Gemeinschaft/Gesellschaft. Die wahre Herausforderung liegt in unserer Vision darin, die Fähigkeit zum Annehmen der Verantwortung für die eigenen Entscheidungen zu bilden, indem man alle Konsequenzen ohne jede Art von Doppelmoral akzeptiert.”

“Can’t Believe” erscheint am 29. Mai. “Collapse” kann, ebenfalls ab diesem Datum, exklusiv digital im Bandcamp von Minatox69 vorbestellt werden – mit “Nothing New Under The Sun” und “Can’t Believe” als

Instant Gratification Tracks: https://minatox69.bandcamp.com