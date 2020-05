70000TONS OF METAL 2021: Details zum 10-jährigen Jubiläum verkündet!

Sowohl auf See als auch im Leben können plötzlich unvorhersehbare Stürme aufziehen. Dann man muss die Stellung halten und darauf warten, dass der Sturm vorüberzieht. Die 70000TONS-OF-METAL-Crew hat das letztes Jahr getan und wird sich nun einmal mehr einem solchen Sturm mit dem lautesten Heavy-Metal-Growl entgegenstellen, den man sich vorstellen kann. Sie ist bereit für ihre nächste Fahrt, das 10-jährige Jubiläum, und zusammen mit ihren treuen Heavy-Metal-Matrosen sind sich alle sicher, dass sie ihr Schiff durch jede Art von rauem Gewässer lenken können.

Headbanger’s Paradise an Bord eines luxuriösen Kreuzfahrtschiffs … und das zehn Jahre in Folge! Was für viele Menschen 2011, als 70000TONS OF METAL zum ersten Mal die Segel setzte, noch wie eine ungewöhnliche und unrealistische Kombination schien, ist nun zehn ausverkaufte Events weiter. Dieses einzigartige Festival beweist, dass Kreuzfahrten und Heavy Metal tatsächlich Hand in Hand gehen. Was ist schließlich nicht großartig daran, seine Lieblingsbands mit einem eiskalten Getränk in der Hand unter der heißen karibischen Sonne aus dem Whirlpool heraus zu genießen?

Wie immer hatte das herausragende Line-Up der vergangenen Reise (7.-11. Januar 2020) viele spektakuläre Highlights für die Sailors parat, insbesondere die Feier zum 65. Geburtstag und das offizielle 50th Recording Anniversary des legendären Michael Schenker – die schwedischen Titanen At The Gates performten ihr komplettes Meilenstein-Album “Slaughter Of The Soul” – die belgischen Death-Metal-Master Aborted spielten ihre Shows zum 25. Jubiläum – die Bay Area Thrash-Legenden Exodus präsentierten ein spezielles “Bonded By Blood”-Set. Und als i-Tüpfelchen fanden noch zwei weitere weltweit exklusive Events des Jahres 2020 an Bord statt: Die finnischen Epic-Metaller Wintersun spielten ihre einzigen Shows des Jahres und Soilwork ihre einzigen Shows westlich des Atlantischen Ozeans. Sämtliche Konzerte haben in vier Locations stattgefunden, erneut mit der Pool Deck Stage als Mittelpunkt der Aufmerksamkeit: Schließlich ist sie nach wie vor die weltgrößte Open-Air-Bühne auf dem offenen Meer.

Neue Fans und Survivors (so werden jene genannt, die vorher bereits bei 70000TONS OF METAL dabei waren – dutzende davon sogar bei jeder Ausgabe!) aus der ganzen Welt waren 2020 Teil dieses schwimmenden Heavy-Metal-Paradieses, sodass bei Round 10 an Bord 71(!) verschiedene Nationen mit einer Altersspanne von 1-80 Jahren begrüßt werden konnten. Was auch einmal mehr belegt, warum der Skipper, Andy Piller, das Event stolz als “United Nations of Heavy Metal at Sea” bezeichnet.

Spannung und Vorfreude auf das, was die nächste Runde bringen wird, sind riesig unter den Metalheads, und sie sollten sich diesen Termin vormerken: Runde 11, und damit das zehnte Jubiläum von 70000TONS OF METAL, The Original, The World’s Biggest Heavy Metal Cruise, wird sie vom 07.01. bis zum 11.01.2021 von Miami / Fort Lauderdale nach Ocho Rios, Jamaika, und zurück führen.

Über die Jahre ist das Event deutlich gewachsen und von einem Schiff der Sovereign-Klasse auf eines der größten Kreuzfahrtschiffe der Welt gewechselt. Für viele ist das Wiedersehen der “Boat Family” schon Grund genug für den Ticketkauf, und so ist es kein Wunder, dass sich 70000TONS OF METAL wie ein jährliches Heavy-Metal-Familientreffen anfühlt.

Hier gibt es schon mal das “70000TONS OF METAL 2020: Round X Pre Cruise Parties”-Video bei 70000TONS.TV:

Haltet die Augen offen und checkt regelmäßig 70000tons.com, um den Verkaufsstart und Line-Up-Announcements für 70000TONS OF METAL 2021 nicht zu verpassen!



Über 70000TONS OF METAL

70000TONS OF METAL ist The Original, The World’s Biggest Heavy Metal Cruise, mit 60 Heavy-Metal-Bands, die an Bord eines luxuriösen Kreuzfahrtschiffes auf vier Bühnen auftreten, darunter auch die weltgrößte Open-Air-Bühnenkonstruktion, die es jemals auf See gab.

An Bord eines der größten Kreuzfahrtschiffe der Welt können die Gäste gehobene Küche, Bars und Lounges, die niemals schließen, sowie einen 24-Stunden-Zimmerservice und eine Vielzahl weiterer Attraktionen und Angebote genießen.

Nachdem das Event seit seiner Premiere 2011 zehnmal in Folge komplett ausverkauft war, wird dieses fünf Tage und vier Nächte andauernde Heavy-Metal-Festival, das gleichzeitig ein Karibikurlaub ist, 2021 sein 10-jähriges Jubiläum feiern und dabei einmal mehr 3000 Metalheads die einzigartige Möglichkeit geben, Seite and Seite mit 60 weltklasse Heavy-Metal-Bands zu feiern.

Jede Band spielt zwei Konzerte und somit bekommt jeder Besucher uneingeschränkten Zugang zu mehr als 120 Liveauftritten. Dazu gehören auch Jamming In International Waters (All Star Jam), Meet & Greets mit jeder Band, Gespräche und Workshops auf Tuchfühlung mit den Künstlern, exklusive Premieren und vieles mehr. All das findet gänzlich ohne VIP-Areas an Bord statt, was jedem das Gefühl gibt, einen Backstage-Pass zu besitzen. Und als ob das noch immer nicht genug wäre, bekommen Festivalbesucher auch noch die Chance, zusammen mit ihren Lieblingskünstlern ein traumhaftes Reiseziel in der Karibik zu erkunden.

Für mehr Informationen über 70000TONS OF METAL, Fotos, FAQs (zu Buchung, Reisedokumenten, Zahlungen etc.), Schiffsausstattung, Details über das Event und mehr, besucht am besten gleich direkt 70000tons.com.

Gäste und Fans sind außerdem eingeladen, der 70000TONS OF METAL Community auf Facebook, Twitter und Instagram (@70000tons) beizutreten.