Corvus Corax planen Hofkonzerte und streamen das erste live

Corvus Corax streamen ihr erstes Hofkonzert live aus Berlin Alt Lübars.

Corvus Corax betreiben ihr Studio und Büro am Rand von Berlin, auf dem Gelände befindet sich ein großer Hof mit Feldern und Koppeln dahinter. Ideal für Outdoor Konzerte.

Die Band plant für den Sommer 2020 die Lübarser Hofkultur. Für ein überschaubares Publikum, mit Einhaltung der Hygieneregeln und sehr viel Platz.

Sobald es in Berlin für Veranstaltungen im kleinen Rahmen Genehmigungen gibt wollen sie mit der Planung anfangen.

Um das Warten zu verkürzen werden sie nochmal ein Streaming Konzert veranstalten.

Unplugged, live, und von dem Hof.

Termin: Donnerstag, 21. Mai (Himmelfahrt und Vatertag), 18.00 Uhr.

Die Band freut sich über Spenden, entscheidet selbst was Euch ein Streaming Konzert wert ist. 10 Prozent der Erlöse gehen wie auch schon beim letzten Mal an die Tafel Laib und Seele.

Hier geht es zum Streaming Konzert

So könnt Ihr spenden:

https://www.paypal.me/CorvusCoraxBand

https://www.gofundme.com/f/corvus-corax-live-concert-stream

Spendenkonto:

CB GbR

IBAN DE47100708480668887301

BIC DEUTDEDB110

Verwendungszweck Corvus Corax Coronahilfe