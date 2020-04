WELICORUSS Album „SIBERIAN HEATHEN HORDE“ OUT NOW!

WELICORUSS: „SIBERIAN HEATHEN HORDE“

OUT NOW !!



Video des Titel Tracks als light-Version ohne Altersbeschränkung

Digitale Single „Metaphysical“



WELICORUSS lassen es anständig krachen. Neben dem Erscheinen des Albums auf LP und CD mit einer Limited Edition Erstauflage

in Form eines aufwändigen DigiPaks veröffentlicht das Quartett mit sibirischen Wurzeln auch die digitale Single „Metaphysical“, die auf allen digitalen Kanalen erscheint (https://backl.ink/121766073 ).

Darüber hinaus gibt es die entschärfte Version des Titeltracks „Siberian Heathen Horde“ https://www.youtube.com/watch?v=o5-yKWS7FrI

Und hier gibts die Urfassung:

WELICORUSS präsentiert sich wild, rau – Black Metal vom Feinsten – aufwändig und mitreissend!

Live On Tour mit EISREGEN (bislang gibt es zumindest keine anderweitigen Informationen)

25/09/20 Magdeburg, Factory

26/09/20 Berlin, ORWO Haus

02/10/20 Leipzig, Hellraiser

03/10/20 Annaberg Buchholz, Alte Brauerei

09/10/20 München, Backstage

16/10/20 Würzburg, Posthalle

17/10/20 Passau, Zauberberg

23/10/20 Oberhausen, Helvete

30/10/20 Mannheim, MS Connexion

31/10/20 Bad Salzungen, KW 70

06/11/20 Nürnberg, Cult

07/11/20 Aalen, Rock It

11/12/20 Rostock, MAU Club

12/12/20 Hamburg, Logo

Das Album erscheint als CD / Vinyl: https://tinyurl.com/EPR-Welicoruss

Trackliste:

1.Spellcaster

2.Siberian Heathen Horde

3.Path Of Seductions

4.Frostbounded

5.Metaphysical (feat. Rob Carson)

6.Tree Of Nations

7.Crossroad Of Life (orchestral)

8.The Prophecy

9.Hymn Of Lost Souls