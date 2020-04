WELICORUSS unterzeichnen weltweiten Plattenvertrag bei EL PUERTO RECORDS

Die Piraten von El Puerto Records werden mutiger und mutiger. Ein neuer Streifzug führte sie ins eisige Sibirien und sie brachten Welicoruss mit. Die Kälte brachte wahre Härte hervor!

Seit ihrer Gründung 2002 in Nowosibirsk hat die Band vier Alben herausgebracht und ist bereit für den Sprung nach Mitteleuropa.

Bandgründer Alexey Boganov:

„Nach langer Zeit können wir endlich bekannt geben, dass wir einen Vertrag mit El Puerto Records unterschrieben haben! Dieses schnell wachsende Label weiß wirklich, was sie tun und wollen und besteht aus Menschen, die ihr Herz für das geben, was sie wirklich lieben! Wir haben uns Zeit genommen, um wirklich sicher zu sein, dass sie die

Musik von Welicoruss genauso verstehen und lieben wie wir. Es ist schön zu sehen, wenn jemand das gleiche Ansinnen hat, unsere Musik weiterzuentwickeln. Wir sind wirklich

stolz darauf und sicher, dass Welicoruss ein neues Niveau erreichen wird: Danke an El Puerto Records! Die erste Veröffentlichung wird unser lang erwartetes Album

„Siberian Heathen Horde“ sein, das wir seit geraumer Zeit produzieren und das buchstäblich mit dem Äther unseres Lebens und unserer Gefühle, der ewigen Energie und dem unsterblichen Feuer gesättigt ist!“

Die Freude beim Plattenlabel ist genauso groß.

Labelgründer Torsten „Todde“ Ihlenfeld

„Als Bernd und ich vor ein paar Jahren Welicoruss zum ersten Mal in einem kleinen Club in Deutschland live gesehen haben, waren wir

beide sofort Fans ihrer beeindruckenden Musik und ihrer intensiven Live-Performance. Wir freuen uns, heute mitteilen zu können,

dass WELICORUSS einen Plattenvertrag mit El Puerto Records abgeschlossen hat! Erwartet ein absolutes Monster Album und eine

atemberaubende Bühnenshow! Willkommen an Bord, Leute!“



WELICORUSS sind:

Alexey Boganov Vocals

Ilya Tabachnik Drums

Tomas Magnusek Bass

Tomas Nesrs Guitars