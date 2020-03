Corvus Corax wiederholen Live Stream Konzert nächsten Freitag 18.00 Uhr

Auf Grund der großen Nachfrage von Fans, die die erste Ausstrahlung verpasst haben, senden wir unser Quarantänekonzert aus der Sophienscheune am Freitag, 27.3. ab 18 Uhr erneut. Das Konzert wird dann am kommenden Wochenende durchgehend bei YouTube abrufbar sein.

How to donate / Wie kann ich spenden?

https://www.paypal.me/CorvusCoraxBand

http://gf.me/u/xrmbsc

Spendenkonto

CB GbR

IBAN DE47100708480668887301

BIC DEUTDEDB110

Verwendungszweck Corvus Corax Coronahilfe

Die Situation

Und plötzlich stehen wir vor dem Nichts.

Liebe Freunde, wie auch bei vielen anderen Künstlern ginge genau jetzt unsere Konzert- und Festivalsaison los. Corvus Corax sind wie jedes Jahr international gebucht, Festivals in Tschechien, Frankreich und Italien wurden bereits abgesagt. Was die Zukunft bringt, wissen wir alle nicht.

Wir, unsere Familien und unsere Crew leben von unserem Beruf. Die abgesagten Konzerte sind für uns Musiker und Mitarbeiter existenzbedrohend.

Auch wenn wir uns da draußen nicht treffen können, spielen werden wir trotzdem für unsere Fans!

Weltweites Online Konzert

Deshalb planen wir ein digitales Livekonzert.

Es kann gestreamt werden und es darf gespendet werden.

Kostenlose Unterstützung für die Aufnahme und Ausstrahlung dieses Live-Onlinekonzertes bekommen wir von 2 befreundeten Filmprofis. Deshalb können wir beste Sendequalität garantieren.

Mietfrei wird uns ein Eventraum auf dem Gelände unseres Studios zur Verfügung gestellt.

Spenden

Natürlich hoffen wir, mit den Einkünften des Konzertes die nächste Zeit zu überstehen. Aber es gibt in unserer unmittelbaren Umgebung Menschen, die sich freiwillig für die Ärmsten dieser Gesellschaft engagieren und die von der jetzigen Situation noch betroffener sind als wir. Auf der Hofgemeinschaft unseres Studios arbeiten die ehrenamtlichen Mitarbeiter der Tafel „Laib & Seele“ Ausgabestelle Berlin Hermsdorf.

10% der Einnahmen unseres digitalen Livekonzertes geben wir deshalb direkt an die Tafel „Laib & Seele“.

Termin und Ort

Die Live Übertragung fand am Samstag, 21.03.2020 um 18.00 Uhr statt. Auf Grund der großen Nachfrage von Fans, die die erste Ausstrahlung verpasst haben, senden wir unser Quarantänekonzert aus der Sophienscheune am Freitag, 27.3. ab 18 Uhr erneut. Das Konzert wird da am kommenden Wochenende durchgehend bei YouTube abrufbar sein.

Der Stream ist gratis. Über einen eingebunden Spendenbutton könnt ihr uns jedoch gerne unterstützen.

Macht euer Wohnzimmer zum Club, Mittelaltermarkt, Festival oder Burghof – ganz so, als wenn wir in eurer Lieblingslocation wären!