Azusa release new single. New album coming April 10th

Wild, schnell und ungestüm beginnen die „Memories Of An Old Emotion“. Diese düstere Seite von AZUSAs progressivem ‘avant-thrash’, wird durch Elenis bezaubernde Stimme und psychedelischen Dream-Pop Elementen ergänzt. Rhythmische Verschiebungen und ausgeklügelte Übergänge dominieren den Gitarren-Sound, während der Gesang wie ein Sonnenstrahl durch die voluminösen Wolken der Atmosphäre scheint. Nach einem großartigen Debütalbum, schlägt „Memories Of An Old Emotion“ ebenfalls hart ein und untermalt den einzigartigen Sound von AZUSA. Diese Single wird Teil des neuen Albums „Loop Of Yesterdays” sein, welches am 10. April erscheint.

Hör dir die Single hier an: https://orcd.co/memoriesofanoldemotion

Wie Bassist Liam Wilson über das neue Album erzählt, „war „Heavy Yoke” der ursprüngliche Einschlag, während „Loop Of Yesterdays” die Nachwirkung ist.“

Die Band fügt folgendes hinzu: „‘Memories Of An Old Emotion‘ ist ein typisches Azusa No-Bullshit-Rifforama. Die perfekte erste Single aus genau den richtigen und falschen Gründen.“

Du kannst das kommende Azusa Album “LOOP OF YESTERDAYS” hier vorbestellen: http://bit.ly/2u2ZYju

AZUSA sind:

Liam Wilson | Elene Zafiriadou | Christer Espevoll | David Husvik