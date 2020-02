MAERZFELD – ZORN 2020-Tour Die zweite Staffel ist da!

Neues Jahr, neue Attacke – zumindest für die Industrial Rock & Metal Maschine MAERZFELD, deren starker Kern Heli, Mike und Matze zwischenzeitlich und aller Geheimhaltung zum Trotz aufmerksamen Szenekennern dadurch ins Gedächtnis (zurück-)gefahren ist, dass die drei stürmischen Liveperformer seit Jahren unter der Flagge STAHLZEIT in Tateinheit mit einer Legion dankbarer NDH-Fans berstende Hallen in musikalische Großsaunen verwandeln. Passend melden sie sich nun amtlich zurück, um die vor der Weihnachtspause begonnene ZORN-Tour mit einer mächtigen Staffel als ZORN 2020–Tour ab 9. Februar fortzusetzen und dabei mit dem Löwenanteil der Shows aufzuwarten.

Das Lauern auf die Bekanntgabe der restlichen Tourtermine hat somit ab sofort ein Ende und es kann beherzt zugegriffen werden, denn die Tour ist nunmehr final. Getourt wird in zwei Blöcken in Deutschland zunächst als abendfüllender Headliner im Februar mit den beachtenswerten SOULBOUND als Special Guests. Im Anschluss an eine kleine Maerzpause folgen vier weitere Deutschland-Dates mit ebenso hervorragend passenden, wechselnden Gästen aus der Frontlinie des brodelnden Undergrounds im April, bevor MAERZFELD unmittelbar selbst in die Support-Rolle schlüpfen, um mit EISBRECHERs EIS OVER EUROPE 2020-Tour sieben Hallen auf europäischem Pflaster zu zerlegen.

Und weil die Vorfreude auf die wärmende Umarmung des Sommers nie so kostbar ist wie jetzt, im Griff eines wirklich lausigen Winters: Die ersten drei Festivalshows für Anfang, Mitte und Ende des sommerlichen Partystreaks sind nun ebenfalls offiziell bekannt gegeben. Diese sollen aber nicht die einzigen frühlingshaften Vorboten bleiben – es lohnt sich also, hier weiterhin aufmerksam den News zu folgen.

MAERZFELD ZORN 2020 TOUR präsentiert von

und

09 FEB 2020 — Cham, L.A. — Special Guest: SOULBOUND

11 FEB 2020 — Jena, F-Haus — Special Guest: SOULBOUND

12 FEB 2020 — Magdeburg, Factory — Special Guest: SOULBOUND

13 FEB 2020 — Lübeck, Riders Café — Special Guest: SOULBOUND

14 FEB 2020 — Hameln, Sumpfblume — Special Guest: SOULBOUND

15 FEB 2020 — Bochum, Matrix-Rockpalast — Special Guest: SOULBOUND

16 FEB 2020 — Krefeld, Kleine KuFa — Special Guest: SOULBOUND

17 FEB 2020 — Oberhausen, Kulttempel — Special Guest: SOULBOUND

18 FEB 2020 — Mannheim, MS Connexion Complex — Special Guest: SOULBOUND

12 APR 2020 — Flensburg, Roxy — Special Guest: SÜNDENRAUSCH

26 APR 2020 — Obertraubling, Airport — Special Guest: SOULIMAGE

29 APR 2020 — Bremerhaven, Rock Center — Special Guest: EMBER SEA

30 APR 2020 — Bad Salzungen, KW 70 — Special Guest: SCHLAGWETTER

MAERZFELD bei EISBRECHER: Eis Over Europe Tour

01 MAY 2020 — Zürich (Ch), X-tra — Eis Over Europe 2020

02 MAY 2020 — Innsbruck (A), Music Hall — Eis Over Europe 2020

03 MAY 2020 — Lyon (F), Cco — Eis Over Europe 2020

04 MAY 2020 — Barcelona (Es), Razzmatazz2 — Eis Over Europe 2020

06 MAY 2020 — Paris (F), Lmdmr — Eis Over Europe 2020

07 MAY 2020 — Strasbourg (F), La Laiterie — Eis Over Europe 2020

10 MAY 2020 — London (Uk), O2 Academy Islington — Eis Over Europe 2020

FESTIVALS 2020

23 MAY 2020 — Speichersdorf — Summer Invasion Festival 2020

16 JUL 2020 — Fritzlar — Rock Am Stück Festival 2020

12 SEP 2020 — Neu-Ulm — Volle Kraft Voraus Festival 2020 — Ratiopharm Arena

MAERZFELD online:

www.maerzfeld.de