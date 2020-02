Corvus Corax ERA METALLUM Single und Video Release RAGNARÖK

Hätten die Wikinger Stromgitarren gehabt, wäre vermutlich diese Form des Metals dabei herausgekommen: Mit leidenschaftlichen Metal-Gitarren und gekonntem, progressivem Schlagzeug formen die Verwandlungskünstler von CORVUS CORAX ihren Stil in eine gelungene Symbiose von traditionellem Instrumentarium und Heavy Metal – und schaffen eine einzigartige Verbindung zwischen Althergebrachtem und schillernd Modernem. Mit ihrem neuen Projekt „ERA METALLUM“ bringen sie die Epik von Corvus Corax mit der Wucht des Metal zusammen und kreieren so ein neues, einzigartiges Musikerlebnis.

Einen ersten Einblick können wir uns mit dem ins neue Gewand gekleideten „Ragnarök“ verschaffen. Bereits auf dem Cover begrüßt uns Jörmungandr, die weltumspannende Schlange, in modern, gewaltig und hart wirkendem Anblick und verheißt Episches und nie da Gewesenes: Mit den unverwechselbaren Gitarren von Sami Yli-Sirniö (Kreator) und dem progressivem Metal-Schlagzeug eingespielt von Norbert Norri Drescher (Corvus Corax, früher Drummer bei der Prog-Trash-Metalband Depressive Age) bekommen die imposanten Dudelsäcke und die martialischen Gesänge von Castus Karsten Liehm einen kompromisslosen Entfaltungsraum. Mystik, Macht und Mythen in symphonischem und bretthartem Einklang. Nie war der Weltuntergang beeindruckender als in der Ära des Metals bei Corvus Corax. Überzeugt euch selbst!

Die Single Ragnarök ist der mächtige Vorbote des Albums ERA METALLUM, welches am 4. September 2020 erscheint.