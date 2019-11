Der absolute Gipfel der Legenden an Bord von Runde 10 von 70000TONS OF METAL 2020

Michael Schenker Fest für zwei einzigartige Headlining Performances bestätigt !!



Wenn sie erst einmal angefangen haben, scheint es ganz so, als könne sie ab da endgültig nichts mehr stoppen – und das ist eine Sache, die Fans so lieben an 70000TONS OF METAL, The Original, The World’s Biggest Heavy Metal Cruise, und es ist auch genau das, was die Zeit zwischen dem allerersten Announcement und dem tatsächlichen Event jedes Jahr wieder so besonders und spannend macht. Nur wenige Tage nach der Nachricht, dass Zak Stevens’ neues Projekt Archon Angel an Bord der Independence of the Seas zum ersten Mal überhaupt live auftreten wird, haben der Skipper und seine Crew nicht viel Zeit verstreichen lassen und kommen heute bereits mit dem nächsten Highlight für die 3000 glücklichen Metalheads um die Ecke.

70000TONS OF METAL, The Original, The World’s Biggest Heavy Metal Cruise, fühlt sich geehrt und ist stolz, die Möglichkeit zu haben, eine Gitarrenlegende in der Geschichte des Metal an Bord von Runde 10 begrüßen zu dürfen: den großartigen Michael Schenker und seine Truppe vom MICHAEL SCHENKER FEST! Und während sich das Team von 70000TONS OF METAL langsam daran gewöhnt hat, regelmäßig Heavy-Metal-Geschichte zu schreiben, ist es nun bereit, dies einmal mehr zu tun, denn an Bord von The Original, The World’s Biggest Heavy Metal Cruise wird zusammen mit Superstar Michael Schenker dessen offizielles 50. Recording Anniversary zelebriert.

Der einzig wahre, originale Mad Axeman, das triumphierende Genie der sechs Saiten, wird von einem sehr besonderen Line-Up begleitet:

Gary Barden (Gesang)

Robin McAuley (Gesang)

Doogie White (Gesang)

Chris Glen (Bass)

Steve Mann (2. Gitarre/Keyboard)

Bodo Schopf (Schlagzeug)

Survivors werden vollkommen fasziniert sein von den beiden unvergleichlichen Performances. Das ist aber noch nicht alles! Michael Schenker wird seinen 65. Geburtstag an Bord feiern, während er mit 3000 Metalfans aus 70 Ländern der ganzen Welt von Miami/Fort Lauderdale nach Cozumel, Mexiko, segelt. Das ist 70000TONS OF METAL, The Original, The World’s Biggest Heavy Metal Cruise, The United Nations of Heavy Metal at Sea!

Ein Spektakel dieser Größenordnung darf auf keinen Fall verpasst werden – also sei Teil dieser aufregenden Reise vom 7. bis zum 11. Januar 2020 auf der Independence of the Seas!

Abfahrt nicht verpassen! Besuche 70000tons.com, um dir deine Kabine zu sichern bevor wieder alle ausgebucht sind.

Über 70000TONS OF METAL

70000TONS OF METAL ist The Original, The World’s Biggest Heavy Metal Cruise, auf der 60 Bands an Bord eines luxuriösen Kreuzfahrtschiffes auf vier Bühnen, darunter der weltgrößten die Meere befahrenden Open-Air-Bühnenkonstruktion, performen.

An Bord der Independence of the Seas, einem der größten Kreuzfahrtschiffe der Welt, erfreuen sich die Gäste an gehobener Küche, Bars und Lounges, die niemals schließen, einem 24-Stunden-Zimmerservice sowie einer Vielzahl an Attraktionen.

Mit 9 aufeinanderfolgenden, ausverkauften Touren seit der ersten Kreuzfahrt 2011 bietet diese Kombination aus 5-Nächte-und-4-Tage-Metal-Festival und Karibikkreuzfahrt 3.000 Metalheads eine einmalige Möglichkeit, Seite an Seite mit 60 Weltklasse-Bands zu feiern.

Jede Band spielt zweimal, und man erhält uneingeschränkten Festivalzugang zu 120+ Liveauftritten, inklusive “Jamming In International Waters All Star Jam”, Meet & Greets mit jeder Band, Clinics und Workshops auf Tuchfühlung mit den Künstlern und exklusiven Listening Sessions für Albumpremieren. Dies alles und der Verzicht auf VIP-Bereiche an Bord vermitteln das Gefühl, dass jeder einen Backstage-Pass besitzt. Und wem das noch nicht ausreicht, der hat sogar die Möglichkeit, mit seinen Lieblingskünstlern ein traumhaftes Reiseziel in der Karibik zu erkunden.

Für mehr Informationen über 70000TONS OF METAL, Fotos, FAQs (zu Buchung, Reisedokumenten, Zahlungen etc.), Annehmlichkeiten auf dem Schiff, genaue Eventinformationen und mehr, besucht bitte 70000tons.com.

