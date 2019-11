Big News von NECRONOMICON

Ein neues Album, zwei Neuzugänge an Drums und Gitarre und eine weitere Europa-Tournee im April/Mai 2020.

Necronomicon geben mal wieder Vollgas. Bei ihren Touren wird künftig Drummer Ric Charron Roundcat der ehemaligen kanadischen Thrash Legende Exciter

die Bühne zum Beben bringen,

Ric Charron Roundcat (Ex- Exciter)



die Leadparts übernimmt Gitarrist Glen Shannon (USA). Ric ersetzt Christopher Speich,

der sich aus gesundheitlichen Gründen auf Einzelgigs beschränken muss. Glen Shannon ersetzt Mike Lohrenz, von dem

sich Necronomicon letztes Jahr aus persönlichen Gründen getrennt haben.

Momentan sind NECRONOMICON mit der Vorproduktion ihres 10. Albums beschäftigt. Es wird zeitgleich mit der geplanten

Europa-Tournee im April / Mai erscheinen. Tourstart und Vorstellung des neuen LineUp mit Ric und Glen ist das Headliner

Festival „R-Evolution Of Steel“ am 14. März in Hamburg.

Und für alle, die nicht so lange warten wollen, gibt es nächste Woche noch ein neues Lyric-Video aus dem aktuellen Album

„Unleashed Bastards“.