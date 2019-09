Metal Escalation Festival

Metal Escaltion

Wann: 31.08.2019

Wo: Breitenstein beim Kalte-Rinne Viadukt

Das Metal Escalation in Österreich findet dieses Jahr zum ersten Male statt. Sollte es gute Resonanz geben denken die Veranstalter über einen längeren Festival Zeitraum nach. Dies Jahr findet es nur an einem Tag statt. Das Gelände befindet sich auf einer Wiese erprobte Rolli Fahrer sollten damit keine Probleme haben ansonsten (auch bei anderen Situationen) sind am Eingang immer Helfer zur Stelle und vor Ort. Bei Gesundheitlichen Problemen ist auch für alles gesorgt. Behindertengerechte Toiletten sind vorhanden. Da alles noch in den Kinderschuhen steckt wird’s keinen Camping Platz geben. Besucher mit Handicap haben die Gelegenheit direkt am Crew/Austeller Parkplatz nahe vom Eingang ihr Fahrzeug abzustellen. Hierfür bitten die Veranstalter sich bei ihnen im Vorfeld per Mail oder Facebook zu melden. Ist im Behindertenausweis ein „B“ vermerkt erhält eine Begleitperson freien Zutritt. Es gibt eine überdachte Rollstuhltribüne. Sonstiges Festival Programm wie Autogrammstunden etc. ist noch nicht geplant.

Die Preise für Speis und Trank lesen sich so: Bier/Spritzer 4€, Alk frei 3.80€, Schankmix 3.50€, Käse Krainer 3.80€, Grillwürschtel 3.60€, veganes Chili 3.50€, Leberkäs Semmel 2.50€

http://www.metal-escalation.at/

https://www.facebook.com/metalescalation/